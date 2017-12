Dans la LUCARNE : Tout le monde les supporte !

Les observateurs ne comprennent plus rien ces derniers temps avec le comportement non seulement des sportifs espagnols, mais aussi de toute la planète. On est en train de presque « déifier » le championnat espagnol. La preuve, une fois n'est pas coutume, on avait fait jouer le clasico, Real-Barça, a une heure impossible. C'est-à-dire qu'on l'a fait jouer à 13h (heure algérienne) alors qu'on s'était habitué à le regarder et le suivre avec les cacahuètes et autres en soirée (20h45). C'est même devenu une habitude acceptée par tous. Jouer un tel évènement en diurne ne faisait pas l'unanimité auprès des sportifs, et plus particulièrement les fans de ces deux équipes. On avait appris à les suivre la nuit. Ce qui conférait à la rencontre en elle-même un cachet particulier. Voilà que les envies sans cesse grandissantes de « La liga » espagnole ont fait qu'on le programme en début d'après-midi, n'en déplaise à certains férus de ce genre d'empoignades et que l'horaire ne leur convenait pas du fait qu'ils travaillent. La structure qui gère le football ibérique ne veut pas rester à côté de la «grosse manne» qu'elle pouvait empocher lorsqu'elle faisait jouer ce match dans la journée. Il est certain que si elle touchait le football asiatique et sud-américain et même de l'USA, ses rentrées vont doubler pour ne pas dire tripler. Ce n'est donc pas par hasard qu'elle a fait jouer ce match à 13h, une heure où les gens sont encre à table en Europe ou en Afrique du nord pour ne citer que ces deux-là. Ceci dit, le match a eu lieu avec le résultat que l'on sait. Au fond, l'une ou l'autre équipe ne pouvait empocher que trois points. Que LaLigua soit remportée par le Barça ne change en rien à la domination outrageuse du Real et du Barça sur le championnat espagnol. C'est tout à fait normal ! On est en train de faire du « saute-moutons ». C'est-à-dire qu'une fois c'est l'un et une fois c'est l'autre. Tout le monde sait que durant cette année 2017, le Real avait « écrasé » aussi bien Laligua espagnole que la Ligue des champions d'Europe, la Super coupe de l'UEFA, la Super coupe d'Espagne, la Coupe du monde des clubs. Une présence écrasante que même le Barça n’a rien pu faire pour remettre un peu d’ordre. Un cavalier seul en somme ! Zidane n’a pas hésité à dire : « je suis fier de mes joueurs pour leur exceptionnel parcours.» Il faut dire que les héros sont fatigués. C'est aux catalans de prendre le relais, puisque les héros d'il y a quelques semaines (16 décembre à Abu Dhabi) sont las d'être toujours au summum des compétitions de plus en plus exigeantes. Ce qui interpelle aujourd'hui les spécialistes c'est le fait qu'en Afrique du Nord et plus précisément chez nous en Algérie, on donne une grande importance au championnat espagnol plus que le notre. La presse, aussi bien écrite que télévisuelle, accorde une place de choix dans ses programmes et ses écrits à ce clasico qualifié « exagérément », peut-être, de planétaire. On change le « look des plateaux TV » pour donner une importance plus grande à cet

« évènement » avec à la clé des analystes invités à la hâte pour égayer le tout. Pourquoi cette frénésie inexplicable qui nous détourne de notre championnat national. Certes, entre les deux, il n'y a pas photo, mais ce n'est pas une raison de faire « débaucher » tout le monde sportif pour leur servir sur un « plateau d'or » une telle joute qui ne dure, en fin de compte, que 90 minutes sans compter le temps additionnel. De là, à mobiliser des spécialistes de ce clasico comme si celui-ci devait être vu et suivi par tous à travers le

« cosmos ». C'est un leurre qu'on veut nous faire avaler comme une « couleuvre ». Car, au fond, il n’a pas été une sommité du football et on n’a fait que tromper les gens. Qu'on cesse de « meubler » le vide par ce clasico qu'on sorte comme le « lapin du chapeau ». Soyez correctes et n’essayez pas d’endormir les masses par des « images venues d'ailleurs » en louant un football d'un championnat étranger qu'on veut servir aux sportifs et autres comme s'il s'agit du nôtre aussi savourant qu’une « tchakhtchoukha ».

Hamid Gharbi