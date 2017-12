Volvo Ocean Race 2017 : Le voilier espagnol Mapfre s'impose encore

Le voilier espagnol Mapfre, déjà vainqueur de la 2e étape, a été le premier de la flotte à couper la ligne d'arrivée virtuelle de la 3e étape de la Volvo Ocean Race, Le Cap - Melbourne. Mapfre, qui a parcouru dans cette étape 6623 milles à près de 20 noeuds/heure de moyenne, a creusé ainsi l'écart en tête du classement général de cette course autour du monde en équipages avec escales.

A leur arrivée à Melbourne après 14 jours de course, les neuf membres de l'équipage espagnol ont précédé le voilier chinois Dongfeng Race Team, arrivé deuxième un peu plus de 4h00 plus tard, à 20 h 10 min 16 sec GMT. Derrière, il restait encore au bateau américano-danois Vestas 11th Hour Racing à parcourir la vingtaine de milles qui le séparait de la 3e place, et 35 milles au Néerlandais Team Brunel, en quatrième position. Les suivants étaient beaucoup plus loin. «C'est une fantastique victoire, notre deuxième de rang.

L'étape a été très dure, nous avons dû nous battre et faire beaucoup de manoeuvres, nous sommes très contents et très fiers, même si nous savons que le chemin est encore long et qu'il faut continuer à travailler», a déclaré Xabi Fernandez, le skipper de Mapfre, à l'arrivée de cette étape, dans la nuit de dimanche à lundi heure de Melbourne.

La version 2017 de la Volvo Ocean Race propose le plus long parcours jamais produit en 44 ans d'existence, soit 83.000 km (45.000 milles nautiques). Les équipes disposent toutes du même bateau, un monotype de 20 m de long pour 5,60 m de large pesant 12,5 tonnes, avec des équipages de 8 à 10 marins sur chaque voilier.

Partie d'Alicante en Espagne le 22 octobre, l'arrivée finale de la Volvo Ocean Race, qui comporte onze étapes, est prévue à La Haye vers la fin du mois de juin prochain.