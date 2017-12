12e Festival national du thÃ©Ã¢tre professionnel : Salalim Adhalma en ouverture

La pièce Salalim Edhalma (les escaliers de l’obscurité), du Théâtre régional de Constantine, a ouvert la compétition du 12e Festival national du théâtre professionnel, qui a débuté samedi soir au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA) à Alger.

À travers quatre histoires entremêlées présentées par le procédé de la mise en abyme, le scénariste, réalisateur et comédien Kamel Ferad a abordé, sur un ton humoristique, la question du pouvoir. Le réalisateur a choisi le réalisme dans certaines scènes, pour s’en éloigner dans d’autres au profit du symbolisme incarné par les deux protagonistes (le sultan et la femme vizir) dans la pièce à laquelle assiste un vieux couple.

En quête de la meilleure formule pouvant servir son pouvoir et lui permettre d’avoir toujours l’ascendant, le sultan et son vizir se rendent à Baghdad où ils rencontrent Djeha, personnage à l’intelligence malicieuse, et décident de l’engager. Toutes les histoires de Salalim Edhalma tournent autour de la question du trône qui devient une obsession pour le sultan qui a la hantise de le perdre, et c’est ce qui finit par arriver lorsque Djeha et d’autres de ses sujets complotent contre lui et détruisent son trône. La matérialisation de sa hantise le transforme en un ivrogne au discours inconséquent. La pièce a certes péché par trop de comédie, mais elle a su reproduire l’esprit du théâtre algérien en faisant appel au rythme et aux lieux communs des représentations historiques algériennes. Le 12e Festival national du théâtre professionnel se poursuivra jusqu’au 31 décembre, au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi. (APS)