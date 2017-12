Le ministre de lâ€™Agriculture Ã  Tlemcen : Â« Lever les contraintes et promouvoir lâ€™investissement Â»

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Abdelkader Bouazghi, a affirmé, hier, la disposition du secteur à accorder davantage de facilités aux investisseurs et hommes d’affaires dans les différentes filières agricoles, et d’encourager les opérateurs économiques à investir dans l’agroalimentaire.

De notre envoyée spéciale :

Kafia Ait Allouache



«Nous sommes disposés à accorder davantage de facilités aux investisseurs dans le secteur agricole, comme il est de notre devoir de lever toutes les contraintes administratives et de simplifier les procédures afin de permettre aux hommes d’affaires d’investir dans ce secteur stratégique», a déclaré M. Bouazghi lors de son allocution d’ouverture du premier Salon national de l’investissement dans le secteur des forêts.

La rencontre est placée sous le thème «Les potentialités de la forêt et les opportunités d’investissement». Le ministre a ajouté que toutes les facilités seront accordées pour promouvoir la production nationale.

«Nous avons besoin de développer notre agriculture », a relevé le ministre, ajoutant que toutes les forces doivent être mobilisées pour redynamiser la production nationale et «mettre un terme à l’importation abusive» que connaît l’Algérie depuis quelques années.

Le ministre a mis en évidence les voies et moyens pour concrétiser cet objectif, à savoir le développement du secteur agroalimentaire, notamment les filières lait et céréales devant contribuer à la sécurité alimentaire.

Il a souligné dans ce contexte que la production céréalière et la filière lait sont les deux pôles qui sont prises en charge par les autorités qui espèrent drainer vers ce créneau le plus de capitaux privés.

Abdelkader Bouazghi a, en outre, déclaré que loin d’être un vœu pieux, le désir de l’Exécutif de voir les opérateurs économiques s’orienter vers l’agriculture est tel que la priorité a été donnée aux industries agroalimentaires dans le plan quinquennal 2015-2019.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, le ministre a fait part de la volonté des pouvoirs publics d’insister sur la préservation du foncier agricole pour la réalisation des différents projets d’investissement. Il a toutefois révélé que toutes les filières ont connu une amélioration, mais que beaucoup reste à faire pour que l’agriculture puisse jouer son rôle de locomotive de l’économie nationale.

Le ministre a fait savoir que la sécurité alimentaire est un «grand challenge» et qu’il faut travailler «fort et bien» pour le remporter, surtout en raison de la chute du prix du pétrole et du recul des revenus de l’Algérie en devises.

«Pour relever le défi, il faut renforcer et doubler la production agricole dans toute sa diversité», dira-t-il.

Il a mis l’accent sur l’importance qu’accorde le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à ce secteur, en le considérant comme «stratégique» et sur lequel l’Algérie peut asseoir son économie. «L’Etat doit, dans ce sens, réhabiliter les périmètres agricoles en fournissant l’électricité et en désenclavant les exploitations et en mobilisant l’eau», recommande-t-il.

M. Bouazghi a fait savoir que le secteur va revoir le soutien accordé aux producteurs, de manière à répondre aux aspirations des agriculteurs, des producteurs et des éleveurs.

Par ailleurs, le ministre a instruit ses cadres à rattraper les retards enregistrés dans certaines wilayas, notamment en matière de projets de développement rural inscrits dans le quinquennat, tout en les exhortant à aider les agriculteurs à s’organiser.

Le premier responsable du secteur a relevé que les investisseurs, les porteurs de projets, les universitaires et les chercheurs spécialisés dans le domaine de la gestion forestière et de valorisation des produits ligneux et non ligneux, doivent développer certaines autres ressources. Il cite, par exemple, l’arganier : une ressource naturelle appelée à être développée.

L’Algérie dispose d’un potentiel important mais mal exploité, selon les professionnels. En 2014, et dans le cadre du développement du secteur forestier, la direction générale des forêts avait annoncé le lancement d’un programme de 9.000 projets dans le cadre de la politique de développement rural qui vise la réinstallation et la fixation des populations dans les zones appelées à se développer via l’agriculture et l’exploitation forestière essentiellement. Outre le liège et l’alfa, le secteur table prioritairement sur le bois. Le secteur offre jusqu’à 500 000 m3/an de bois industriel.

