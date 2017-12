Pour dÃ©tecter toute Ã©ventuelle rupture de mÃ©dicaments : CrÃ©ation dâ€™une cellule de veille

Le président du Syndicat national algérien des pharmaciens d’officine (SNAPO) plaide pour la création d’une cellule de veille en vue de détecter toute éventuelle rupture de médicaments.

Dans un entretien accordé à un quotidien de la presse nationale, M. Messaoud Belambri a, en effet, mis l’accent sur toute l’importance de cette cellule de veille, qui devrait « suivre le marché et détecter avec rapidité et même avec anticipation toute rupture ou risque de rupture». Cette proposition s’inscrit, il faut le dire, dans le cadre d’une réflexion menée par l’instance de la SNAPO, et ce, aux fins de faire face à la rupture des stocks.

Le représentant des pharmaciens d’officines, qui part du constat que « le marché du médicament reste perturbé de façon répétée » et qu’il existe « un manque de nombreux médicaments au niveau des officines, pour certains produits par intermittence et pour d’autres de manière continue », estime que « chaque fois que nous avons l’occasion de nous entretenir à ce sujet avec les responsables du ministère de la Santé, nous essayons de leur fournir toutes les informations que nous détenons au sujet de ces ruptures. Et du moment que ce problème revient de manière récurrente, nous souhaiterions que toutes les investigations soient faites pour identifier les raisons qui mènent vers cette situation ».

Poursuivant ses propos, M. Belambri fera remarquer également que « les ruptures touchent non seulement les produits importés mais également ceux de fabrication locale ». Aussi et après avoir relevé que « certains importateurs se distinguent par un manque de régularité et même de professionnalisme et de sérieux », le pharmacien signalera qu’un appel a été lancé au ministère de la Santé et de la Réforme hospitalière, pour « prendre des mesures à l’encontre de ces importateurs, non seulement en les écartant définitivement de la liste des importateurs agréés par le ministère de la Santé mais également en attribuant leurs programmes à des opérateurs qui font preuve d’un grand professionnalisme, qui tiennent toujours leurs engagements et respectent les programmes approuvés par le ministère ».

Poursuivant ses propos, il notera que « s’il est également vérifié que certaines entreprises sont la cause des ruptures, il est temps de penser à des réformes, telles que l’instauration d’amendes et de pénalités de retard ».



Garantir un fonctionnement pérenne et optimal



S’exprimant ensuite au sujet de certains produits pharmaceutiques fabriqués localement, il estime qu’il y a «vraiment lieu de se poser des questions et trouver des explications concernant le manque de nombreux médicaments, comme les antibiotiques et les anti-inflammatoires injectables, mais aussi de nombreuses pommades et sirops».

Il faut dire que les pharmaciens d’officines comptent parfois jusqu’ à 70 produits essentiels en rupture, et cette liste s’étend parfois jusqu’à 140. Il s’agit généralement de collyres, de pommades, d’injections d’antibiotiques, d’anti-inflammatoires injectables, de corticoïdes injectables, de fluidifiants de sang, de vitamine D, de produits aidant aux accouchements. Le président du SNAPO relève aussi l’impérieuse nécessité, voire l’impératif d’identifier «toutes les causes ayant mené vers ces ruptures et aider la production nationale à continuer à s’épanouir et à se développer». Et d’ajouter : «On ne construit pas autant d’usines pour qu’elles ne fonctionnent pas avec leur plein rendement. L’essentiel a été accompli en encourageant à investir dans ce secteur, il s’agit maintenant de garantir son fonctionnement de manière pérenne et optimale». En réponse à la question de savoir comment se porte l’industrie nationale du médicament, le président du SNAPO, et après avoir rappelé le nombre d’unités de production du secteur pharmaceutique (80 en activité et 150 en cours de réalisation), dressera un bilan plutôt positif de la situation actuelle: une croissance annuelle de 17% à 19%, avec une liste de médicaments fabriqués localement et interdits à l’importation de 358 DCI (dénomination commune internationale), et qui correspond plus exactement à 1.596 médicaments remboursables sur un total de 2.029 produits localement. C’est plutôt cette mesure de protection qui a encouragé l’investissement dans ce domaine. Ainsi, actuellement, le taux d’autosuffisance locale en valeur ou en volume se situe entre 50 et 60%, selon le spécialiste. Cela dit, M. Belambri insiste sur la nécessité de la préservation de la bonne santé économique de ces entreprises qui sont en activité et qui contribuent à assurer une assez bonne autonomie de notre pays et qui, en quelques années, ont fait que notre production couvre à présent environ 60% en volume de nos besoins en produits pharmaceutiques. Enfin, il suggère de « penser maintenant à varier la production et à l’exporter ».

Soraya Guemmouri