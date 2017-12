industrie automobile : Promouvoir la sous-traitance

Dans sa 26e version, la Foire de la production algérienne (FPA), qui se tient actuellement au Palais des Expositions de la SAFEX, enregistre la participation en force de l’industrie automobile, désormais faisant partie de la production locale avec un taux d’intégration bas.

Cela n’a pas empêché les constructeurs activant actuellement sur le marché local de prendre part à ce carrefour économique pour faire connaître davantage leur activité auprès du grand public. C’est aussi une opportunité de plus afin de balayer large et conclure des accords de partenariat avec des sous-traitants algériens. Des accords importants qui peuvent faire augmenter le taux d’intégration dans le processus d’assemblage des véhicules.

Cette nouvelle édition est caractérisée par la participation de Renault Algérie Production, Sovac Production, Tahkout manufacturing company (TMC) et GMI ainsi que SAFAV Mercedes Benz et quatre autres concessionnaires.

Le Groupe Renault est présent au Salon de la Production algérienne pour la 4e fois consécutive depuis l’inauguration de l’usine de Renault Algérie Production en novembre 2014. Le leader algérien de l’automobile depuis 11 ans y fait la promotion du produit national, à travers ses 2 modèles devenus incontournables, à savoir Dacia Sandero Stepway et Renault Symbol Made in Bladi, désormais disponible en motorisation diesel.

Fruit d’un partenariat solide et durable entre le Groupe Renault, la SNVI et le FNI, l’usine de Renault Algérie Production a accéléré son développement et dépassé l’ensemble de ses objectifs. Depuis son inauguration le 10 novembre 2014, elle a produit plus de 110 000 véhicules, recruté et formé plus de 1 000 collaborateurs. Renault a d’autre part contribué au développement de fournisseurs locaux de pièces et composants et a atteint un taux d’intégration locale de 30%. En 2018, Renault va poursuivre son développement avec l’extension de sa gamme et la commercialisation de la Clio 4 en début d’année. Après son entrée en activité en juin dernier, l’usine Sovac Production participe pour la première fois à la FPA qui a lieu à la Safex du 21 au 27 décembre 2017. L’usine a réussi à assembler 15 000 unités, à ce jour, de ses quatre modèles Volkswagen Golf, SEAT Ibiza, ŠKODA Octavia et le véhicule utilitaire Volkswagen Caddy. Par ailleurs, SOVAC Production va encore augmenter ses volumes pour 2018, pour atteindre 35 000 à 40 000 unités. Un volume qui sera réparti sur les différentes marques et surtout sur différents modèles, puisque de nouveaux modèles seront proposés en 2018 comme Volkswagen Polo, Skoda Rapid et Seat Leon. Kia Al Djazaïr tire parti de cet événement unique pour exposer sa gamme de véhicules légers et utilitaires, assemblés au niveau de l’usine Gloviz, sise à Batna. En marge de son modèle vedette, la Nouvelle Kia Picanto, Kia Al Djazaïr, exploitera une zone d’exposition de 396 m² pour présenter les modèles Sportage et K2700 en différentes variantes, encensés pour leur qualité et leurs performances sur le terrain. L’usine mercedes qui fait parti de l’industrie militaire expose les modèles déjà assemblés à Tiaret, l’usine prévoit fin 2018 ou début 2019 la production d’un autre type de véhicule «Sprinter» qui sera lancé en fabrication en Allemagne en 2018, dans le cadre de l’adaptation de la production à celle dans l’état du partenaire technologique.

Parmi les industriels qui se sont lancés dans le montage automobile, le Groupe Tahkout avec sa filiale TMC sur son espace d’exposition visité par un grand nombre de personnes désirant acquérir un des modèles Hyundai, TMC a mis en avant ses neuf modèles qu’assemble actuellement l’usine dans la wilaya de Tiaret.

Inaugurant la nouvelle édition, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a déclaré à destination des concessionnaires présents: «Il y a trop de demandes sur l’automobile (assemblage automobile, Ndlr) et nous (gouvernement) n’allons pas ‘‘manger’’ toutes les devises de l’Algérie en important des kits, nous mettrons de l’ordre dans ce marché», a-t-il déclaré à l’adresse d’un concessionnaire qui demandait une autorisation pour l’assemblage des véhicules en Algérie.

Mohamed Mendaci