Dessalement de lâ€™eau de mer : RÃ©pondre Ã  la demande croissante

Objet d’une dynamique de développement qui s’est toujours placée au cœur de la préoccupation des hautes autorités de l’État, sous les orientations à la fois judicieuses et audacieuses du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, les ressources en eau illustrent mieux que tout autre secteur, le bond en avant spectaculaire réalisé par l’Algérie depuis le début des années 2000.

Cette réalité a été rappelée hier par le responsable de ce département, le ministre M. Hocine Necib, qui a co-présidé avec son collègue M. Mustapha Guitouni, ministre de l’Énergie, les travaux de la Journée technique traitant de l’expérience de l’Algérie capitalisée dans le domaine de dessalement de l’eau de mer, organisée par l’Entreprise algérienne de l’énergie (AEC), au Centre de formation de Sonelgaz de Ben Aknoun.

Dans leurs allocutions respectives, les deux ministres se sont accordés à dire qu’en dépit d’un effort soutenu entrepris dans le sens d’une amélioration progressive de la disponibilité de la ressources hydrique, celle-ci constitue une denrée qui se raréfie. «Il est primordial de garder constamment à l’esprit que l’eau chez nous est rare, fragile et inégalement répartie», a affirmé Hocine Necib. «Incontestablement, l’eau est rare, et l’Algérie fait partie des régions où il y a peu d’eau, soit où le stress hydrique est des plus importants», appuie, pour sa part, M. Guitouni. La solution ? Recourir à l’exploitation des ressources non conventionnelles, plus particulièrement le dessalement de l’eau de mer, et ce à travers la réalisation de deux nouvelles stations qui s’ajouteront à celles existantes déjà, et qui sont au nombre de 11 unités réparties sur l’ensemble du territoire national, et la capacité de production est de 2,1 millions m3/jour. «Deux nouvelles stations de dessalement d’une capacité de 300.000 m3/jour seront réalisées, la première est celle d’Echott, dans la wilaya d’E-Tarf, et la seconde sera mise en œuvre à Zéralda, à l’ouest d’Alger», a en effet indiqué le ministre de l’Énergie, ajoutant que «pour répondre à la demande croissante, le Président de la République a donné une instruction ferme pour que ces deux nouvelles unités soient réceptionnées dans les délais et dans les meilleures conditions».



Le cahier des charges en cours d’élaboration



Les délais de réalisation sont fixés entre 18 et 24 mois, précise le ministre, dans une déclaration à la presse, où il a également annoncé que dans le cadre de la réalisation de ces deux projets stratégiques, un cahier des charges est en cours d’élaboration, et celui-ci assure, à travers son contenu, «tous les problèmes rencontrés au niveau des onze stations déjà opérationnelles». En d’autres termes, l’élaboration de ce document prendra en compte les enseignements tirés à partir de l’expérience acquise, grâce aux stations déjà réalisées. «Hautement stratégique» l’est en effet cette option de construire ces deux nouvelles stations de dessalement d’eau de mer, assure pour sa part le ministre M. Necib. «Avec ces deux stations, on va atteindre les 2,7 millions m3/jour», dit-il, sans mettre l’accent sur la montée en puissance dont fait l’objet le dessalement d’eau de mer dans l’offre nationale en eau potable.

Par son expérience qualifiée d’appréciable, «l’entreprise AEC est chargée d’assurer l’ingénierie de ces deux projets jusqu’à leur mise en service», explique le ministre de l’Énergie. Il s’est toutefois montré intransigeant dans ses recommandations à l’égard de ladite entreprise, aussi bien au sujet du respect des délais de réalisation qu’en termes de réduction du coût de mètre cube dessalé. «L’abaissement des coûts rend le dessalement de plus en plus compétitif. Nous devons donc privilégier les formules de dessalement les plus économes en énergie», a-t-il insisté. Il préconise en outre que eu égard son capital expérience, l’entreprise AEC est tenue de réunir «les conditions pour lancer le processus d’algérianisation de l’activité exploitation des unités des dessalement de l’eau de mer». Mieux, l’heure a grandement sonné, de l’avis de M Guitouni, «de penser dès à présent au développement d’une filière industrielle, compte tenu de nos investissements en Algérie et de l’ampleur du marché de dessalement en Méditerranée et dans le monde. Je pense plus particulièrement à ce qui est lié à la technologie des membranes appliquées dans le domaine de dessalement présentant également l’avantage de pouvoir s’appliquer dans la récupération et le traitement des eaux usées pour l’agriculture».



Lancement des appels d’offres incessamment



Le lancement des appels d’offres pour la réalisation des ces deux nouvelles unités de dessalement de l’eau de mer sera fait «dans les meilleurs délais», a indiqué le ministre des Ressources en eau.

M. Necib a rappelé en outre l’installation, en novembre dernier, d’un comité de pilotage composé de cadres des ministères, respectivement des Ressources en eau et de l’Énergie, afin de fixer les différentes étapes de réalisation de ces deux projets, avec un calendrier de mise en œuvre.

Il a ainsi avancé que la station d’Echatt (wilaya d’El-Tarf) serait appelée à renforcer et à sécuriser l’alimentation en eau potable d’une large zone géographique de l’est du pays. Pour ce qui est de la station de Zéralda, elle est destinée à satisfaire la demande en eau potable de la partie ouest d’Alger et de Blida. Il a également souligné que la réalisation de la station de Zéralda est d’autant plus nécessaire, que les aléas climatiques sont à l’origine d’une chute drastique des réserves des barrages, ainsi que du rabattement des niveaux des nappes phréatiques, dont celles de la Mitidja, du Mazafran et du Hamiz.

Les deux stations seront réalisées en mode BOT (Build Operate and Transfer) qui signifie construire, exploiter et transférer, et ce sous la conduite d’Algerian Energy Compagny (AEC), filiale de Sonatrach et de Sonelgaz.

Pour rappel, le programme de dessalement, mis en œuvre à partir de 2003, prévoit la réalisation de 13 stations de dessalement d’une capacité nominale totale de 2,31 millions de m3/j, ce qui représente près de 850 millions de m3/an, pour desservir 8 millions d’habitants. À ce jour, 11 stations ont été réalisées et mises en service, pour un montant d’investissement global de près de 3 milliards de dollars.

Karim Aoudia

Mustapha Guitouni :

« Sonatrach a les pieds solides »



«Sonatrach est une compagnie qui a les pieds solides, et son expérience dans le domaine énergétique est mondialement sollicitée.» Le propos est du ministre de l’Énergie, Mustapha Guitouni, qui a loué les compétences avérées de la compagnie nationale des hydrocarbures. «C’est une entreprise fiable qui traite avec les sociétés de renommée mondiale, et qui est partout dans le monde», appuie-t-il. Mettant en avant le redéploiement de Sonatrach sur la scène internationale, il cite, dans ce cadre, les récentes négociations engagées dans la perspective du partenariat avec l’Irak. En ce sens, Sonatrach est sollicitée pour le développement du secteur énergétique irakien, mais aussi pour la commercialisation de son pétrole et de son gaz.

K. A.