COMMENTAIRE : partenariat novateur

La Charte de Partenariat signée, samedi, par les partenaires de la Tripartite, balise la voie aux privatisations des petites et moyennes entreprises relevant du secteur public, dans le cadre de la législation en vigueur. Le Premier ministre, qui déclarait samedi devant les partenaires du gouvernement que «nous sommes dans une économie de marché», voulait clairement signifier que l’État est déterminé à se décharger de ses engagements dans ces entreprises qui deviennent très pesantes pour le budget et pour le Trésor public. À ce propos, la charte précise que dans le cas d’une ouverture de capital, le business plan sert comme base pour la détermination de la valeur de l'entreprise. Le cas échéant, l’opération doit être prévue dans le plan d’actions de l’entreprise. Le document indique également que le processus d’ouverture du capital social peut s’opérer par voie de cession d’une partie du capital social de l’entreprise publique concernée, par augmentation du capital social de l’entreprise concernée, et ce par émission de nouvelles actions, par combinaison des deux modalités. La démarche peut avoir lieu par recours aux mécanismes du marché financier, par voie d’appel d’offres ou selon le procédé de gré à gré. Il est utile de souligner que la charte, qui met en place les instruments du partenariat sociétaire, «concerne toutes les entreprises nationales publiques et privées, tous secteurs d’activités confondus, ainsi que les EPIC et autres organismes appartenant à l’État et les entités du secteur agricole». Un détail cependant, elle s’applique exclusivement aux opérations de création de co-entreprises, d’ouverture du capital social d’une entreprise publique, à travers l’augmentation de capital et/ou la cession d’actions ou de parts sociales, ou encore par le biais de prises de participations dans des entreprises tierces existantes. Ce document de conduite censé cadrer les futures joint-ventures, dans le sillage de cette nouvelle approche de partenariat, ne s’applique pas toutefois «aux opérations de partenariat ne nécessitant pas des opérations sur le capital social, notamment : les partenariats purement commerciaux ou de prestations de service (distribution, sous-traitance industrielle... ), la création de groupements momentanés, sans capital social, en vue de participer conjointement à un projet, les partenariats soumis à une législation spéciale, les contrats de partenariat - public - privé, dits «PPP», ayant pour objet le service public, telles les délégations de service public, lorsque l’entreprise publique exerce une mission de service public en vertu, soit d’un texte législatif ou réglementaire, soit d’un contrat, ainsi qu’aux opérations de fusion, fusion-absorption et scission entre entreprises publiques». L’autre élément à retenir réside dans l’imposition du Business Plan pour des impératifs «de clarté, de transparence et de référence future». Le Business Plan est ainsi rendu «obligatoire pour toute opération de partenariat», sachant qu’«il traduit l'étude technico-économique du projet de partenariat, permettant de déterminer la faisabilité économique et financière du projet, compte tenu des objectifs recherchés par chaque partenaire». Le document met en avant aussi les actions préconisées et les objectifs à atteindre dans le cadre de cette association. Aussi, selon l’importance du projet, les projections du Business Plan doivent être établies sur une période de 5 années, ce délai pouvant être porté sur des échéances plus longues, dans le cas de «projets d’envergure et/ou structurants».

D. Akila