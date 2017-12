Festival des sports des personnels de lâ€™administration pÃ©nitentiaire : Adrar se distingue

La wilaya d’Adrar s’est imposée dans différentes disciplines sportives initiées dans le cadre de la 6e édition du festival national des sports des personnels de l’administration pénitentiaire, clôturée dimanche dans la wilaya éponyme. Le cavalier Ali Bakraoui, fonctionnaire de l’établissement pénitentiaire de la wilaya d’Adrar, a décroché la première place à la course équestre, suivi, en seconde position, par Siham Belaid de l’établissement similaire de Remchi (Tlemcen), alors que la troisième place est revenue à Aicha Mâarouf de l’établissement pénitentiaire de Mascara. S’agissant de la course du semi-marathon, catégorie dames, l’athlète Saliha Arabi de la wilaya d’Adrar s’est distinguée en première place, suivie en seconde place de Leila Ouness de Tizi Ouzou et Messaouda Ouled El-Khir d’Adrar en troisième position. Dans la catégorie messieurs pour cette discipline, l’athlète Sofiane Ouchane de l’école nationale de l’administration pénitentiaire de Koléa a décroché la première place, suivi respectivement de Kamel Ouchane de l’établissement pénitentiaire de Jijel et de Mustapha Boukef de l’établissement d’Ain-Oulmene (Sétif).

Dans la compétition de la course cycliste, catégorie dames, les cyclistes Sâadia Meidane de l'établissement pénitentiaire de Reggane (Adrar), Hakima Chahdjani et Abir Boudal, affiliées à la ligue de cyclisme de la wilaya d’Adrar, se sont respectivement imposées.

Chez les messieurs, il est relevé la domination des coureurs Amirouche Karôuch de l’établissement pénitentiaire d’El-Harrach (Alger), en première place, suivi de Yacine Khaled de l’école nationale de l’administration pénitentiaire de Koléa (Tipasa) et d'Hacen Hadji de l’établissement pénitentiaire d’El-Bouni (Annaba). S’agissant de la compétition de tennis, Abdennour Mouhib de l’établissement pénitentiaire de Chlef a décroché la première place, Abdelkader Mehdi, de l’établissement d’El-Ménéa (Ghardaïa) la deuxième et Zouhir Djaniet de l’établissement pénitentiaire de Bordj Bou-Arréridj la troisième. La cérémonie de remise des coupes et médailles aux équipes et vainqueurs des premières places a été présidée par le directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR), Mokhtar Felioun, en présence des autorités locales. (APS)