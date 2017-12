MÃ©dÃ©a : Quatre casemates dÃ©truites

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de ratissage à Médéa/1re Région militaire, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 23 décembre 2017, quatre casemates pour terroristes contenant des substances servant dans la fabrication des explosifs», précise la même source.

De leur côté, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Bejaïa et Oum El Bouaghi/5e RM, «cinq individus en possession de trois armes à feu et une quantité de munitions, tandis qu’ils ont saisi, à El Oued/4e RM, quatorze quintaux de tabacs».

De même, «un narcotrafiquant en possession de 490 comprimés psychotropes a été intercepté à Tlemcen/2e RM», ajoute le MDN. (APS)