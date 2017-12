CoopÃ©ration avec le Japon : Deux conventions pour faciliter les investissements

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a annoncé, hier à Alger, que l'Algérie et le Japon procéderont «très prochainement» à la signature de deux conventions relatives à «la non-double imposition et à la facilitation de la procédure d'investissement entre les deux pays».

«Deux conventions relatives à la non-double imposition et à la facilitation de la procédure d'investissement au profit des hommes d'affaires japonais et algériens seront signées très prochainement entre les deux pays», a précisé M. Messahel dans une déclaration à la presse à l'issue de l'audience qu'il a accordée au ministre délégué auprès du ministre japonais des Affaires étrangères, Masahisa Sato. Le chef de la diplomatie algérienne a présenté au responsable japonais un exposé sur les facilitations accordées par l'Algérie aux investisseurs étrangers, notamment japonais, rappelant que l'Algérie et le Japon célébraient cette année le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les deux responsables ont abordé la situation prévalant au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Libye et dans la région du Sahel, la question du terrorisme et la stratégie onusienne de lutte contre ce phénomène. M. Messahel a réaffirmé la position de l'Algérie à l'égard de la réforme du système onusien, notamment le Conseil de sécurité, soulignant «la nécessaire démocratisation de l'Organisation des Nations Unies pour qu'elle puisse s'acquitter de son rôle dans le règlement pacifique des conflits». Il a, à cet égard, rappelé que l'Algérie s'opposait à l'ingérence dans les affaires intérieures des pays, un principe qu'elle partage avec le Japon concernant les conflits en Afrique ou en Asie, a-t-il dit. M. Messahel a, par ailleurs, salué la qualité des investissements japonais en Afrique qui augmentent année après année, a-t-il dit, réaffirmant la disponibilité de l'Algérie à œuvrer avec le partenaire japonais en faveur du renforcement des investissements en Afrique.

M. Sato a, pour sa part, indiqué avoir abordé avec M. Messahel «les moyens de renforcer les relations bilatérales dans le domaine économique, culturel, sportif et sécuritaire notamment la lutte contre le terrorisme». Le responsable japonais a, par ailleurs, précisé avoir évoqué avec le chef de la diplomatie algérienne «une éventuelle visite de M. Messahel au Japon» dans le cadre de la consolidation de la coopération entre les deux pays».

Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a fait état, lors d'un entretien avec le ministre délégué, des nombreuses opportunités à même d'intéresser les entreprises japonaises en Algérie, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre entre M. Yousfi et le responsable japonais, en visite de travail en Algérie, a porté sur les voies et moyens de renforcer la coopération algéro-niponne dans le domaine économique, notamment dans l'industrie, ajoute la même source. Faisant état de nombreuses opportunités à la coopération entre les entreprises et opérateurs des deux pays, M. Yousfi a souligné «l'existence de possibilités d'installation pour des entreprises japonaises en Algérie», qui pourront, a-t-il dit, «exporter à partir de l'Algérie vers les marchés européen, africain et vers d'autres pays».

Pour sa part, le ministre délégué japonais a mis en exergue les atouts de l'Algérie pouvant amener les entreprises japonaises à s'intéresser à ce marché. Les deux parties ont abordé la visite que devrait effectuer M. Yousfi prochainement au Japon. (APS)