3e colloque national sur Ferhat Abbas : Â« Un homme dâ€™exception qui avait le courage de ses idÃ©es Â»

Les participants au 3e colloque national sur Ferhat Abbas (1899-1985), ouvert hier à Jijel, ont souligné que le premier président du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) était «un homme d’exception qui avait le courage de ses idées». Dans sa communication intitulée «L’évolution intellectuelle du discours de Ferhat Abbas», le journaliste et chercheur en histoire, Mohammed Abbas, a évoqué le parcours politique et intellectuel de l’homme de l’Etat, soulignant que Ferhat Abbas était «l’humaniste convaincu», qui avait consacré sa vie à la cause nationale et œuvré pour délivrer le peuple du joug colonial.

Le conférencier est également revenu sur le rôle de la diplomatie du GPRA sous la houlette de Ferhat Abbas, attestant que le premier président du Gouvernement provisoire avait œuvré pour faire connaître la cause algérienne à travers ses nombreuses visites en Chine et en Amérique latine. «Ces visites ont contribué à rallier plusieurs pays à la cause algérienne», a-t-il relevé. A l’ouverture du 3e colloque national sur Ferhat Abbas à la maison de la culture Omar-Oussedik, un film documentaire sur cette figure emblématique du nationalisme algérien, pharmacien de son état, a été présenté à l’assistance, qui comptait des autorités locales, de représentants de la société civile et des membres de la famille Abbas de Jijel et d’Alger.

Réalisé par le journaliste Khalil Hadena, le documentaire, réalisé d’après des témoignages d’anciens militants de l’Union démocratique du manifeste algérien (UDMA) et des membres de la famille Abbas, a donné un aperçu historique sur le rôle de l’enfant de Taher dans la vie politique nationale durant les années 1930 notamment et son mandat en tant que délégué de la région de Sétif. Un hommage a été rendu à cette occasion au fils du défunt Ferhat Abbas, Halim, avant l’inauguration, par les autorités locales, d’une exposition-photos, d’objets personnels et d’ouvrages de Ferhat Abbas. Plusieurs communications évoquant le parcours de Ferhat Abbas ont été présentées lors de cette rencontre organisée en collaboration avec l’université Mohamed-Seddik-Benyahia de Jijel, la direction de la Jeunesse et des Sports, la direction des Moudjahidine et l’Organisation nationale des moudjahidine (ONM), sur le thème : «Ferhat Abbas, le militant calme et le moudjahid symbole». Diplômé d’un doctorat en pharmacie en 1933, Ferhat Abbas est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont La nuit coloniale, Autopsie d’une guerre, le jeune Algérien et Demain se lèvera le jour. (APS)