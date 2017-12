Greffe dâ€™organes prÃ©levÃ©s sur des personnes dÃ©cÃ©dÃ©es : Lancement en 2018

Deux greffes rénales ont été effectuées avec succès, les 17 et 18 décembre, par les équipes des services de chirurgie générale et de néphrologie du CHU Dr-Tidjani-Damerdji de Tlemcen, indique un communiqué de la direction de wilaya de la santé et de la population.

Ces transplantations, qui s’inscrivent dans la perspective de développement du CHU de Tlemcen, ont pour objectif d’inclure la greffe rénale comme priorité dans le plan d’action 2018. Elles ont été réalisées au profit d’une patiente âgée de 25 ans, dont le donneur est sa mère, et d’un patient de 22 ans, dont le donneur est l’oncle maternel, précise la même source. Il faut savoir dans ce contexte qu’en l’espace de deux décennies, ce ne sont pas moins de 19.500 greffes de reins qui ont été réalisées à l’échelle nationale, comme révélé récemment par le Pr Ahcène Atik. Cet éminent professeur, qui s’exprimait depuis la wilaya d’Annaba, en marge des 9es Journées internationales de néphrologie, a également mis en exergue que «la fréquence de ces interventions devrait encore évoluer», et ce au regard de la formation de nouveaux médecins et du développement des conditions de prises en charge sanitaires des insuffisants rénaux, dont des dizaines de milliers (quelque 25.000 patients) sont pris en charge dans les services de néphrologie et centres d’hémodialyse du pays. Il est à noter, dans ce contexte, que le centre de néphrologie du CHU d’Annaba a effectué, à lui seul, durant l’année écoulée, 32 transplantations rénales pour des malades de l’Est algérien. Les estimations dans ce sens pour les années 2017 et 2018 sont respectivement de l’ordre de 40 et de 50 greffes rénales dans cette wilaya.

L’année prochaine sera celle du lancement de la greffe d’organes prélevés sur des personnes décédées. En effet, dans une récente déclaration à la presse nationale, en marge des travaux du 2e séminaire d’évaluation de la greffe d’organes en Algérie, le directeur général de l’Agence nationale des greffes, M. Mohamed Bourahla, a assuré de la mise en place de «tous les moyens techniques pour le lancement en 2018 de la greffe d’organes prélevés sur des personnes décédées».

Poursuivant ses propos, il a indiqué que «l’Agence nationale des greffes œuvre, en collaboration avec l’Agence française de la biomédecine, à assurer les moyens techniques nécessaires et à choisir les messages à même de convaincre la société d’accepter le prélèvement d’organes à partir de personnes décédées aux fins de lancer cette opération en 2018, tout en développant les opérations de dons qui sont généralement limitées aux proches».

Cette agence, créée en 2012, veille, faut-il le rappeler depuis 2015, à «coordonner les efforts entre les différents acteurs dans le domaine, à évaluer périodiquement cette opération sous la supervision du ministère de tutelle», a affirmé M. Mohamed Bourahla, citant, ici, la stratégie et le plan d’action mis en place pour garantir la continuité de cette pratique et à éviter les problèmes rencontrés par l’agence au cours des dernières années.

Pour rappel, la greffe d’organes constitue une alternative consistant à remplacer un organe non fonctionnel par un organe prélevé sur un donneur qui peut être décédé ou en état de mort encéphalique, dit «à cœur battant». Il s’agit de prélèvements multi-organes (PMO) et de tissus : rein, foie, cœur, poumons, pancréas, intestin pour les organes et os, cornée, peau, pour les tissus. Ce type de donneurs représente l’essentiel de l’activité de greffe dans de nombreux pays.

Soraya Guemmouri