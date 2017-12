Enseignement supÃ©rieur

Le Conseil national des enseignants du supérieur (CNES) a annoncé, hier, son intention d’entamer une grève illimitée, et menace de paralyser l’université dès la prochaine rentrée, pour faire valoir sa plate-forme de revendications, qui, selon eux, «date de plusieurs années déjà».

«Ce mouvement de débrayage a été décidé suite à une assemblée générale ayant regroupé les représentants des syndicats, des travailleurs et des étudiants, notre objectif ultime, c’est de sauver l’université algérienne d’une éventuelle dérive», a affirmé M. Milat Abdelhafid, coordinateur national du CNES, lors de la tenue du conseil national des enseignants du supérieur, qui s’est déroulé à l’hôtel Oasis d’Hussein Dey.

Le Dr Milat a fait savoir que cette grève, qui regroupera toute la communauté universitaire, prendra effet juste à l’issue des vacances d’hiver. Les dates et les modalités seront décidées, lors de la réunion du conseil national, prévue dans les jours à venir. «Nous sommes toujours ouverts au dialogue. Cela dit, il reste 15 jours au ministère de tutelle CNES, pour répondre à nos revendications», a-t-il dit.

Dans sa plateforme de revendications, le conseil réclame à la tutelle, la révision du statut particulier de l’enseignant chercheur, l’accélération des projets de construction de logements et l’amélioration des conditions socioprofessionnelles des enseignants.

Par ailleurs, le syndicaliste a fait savoir que les enseignants universitaires avaient à plusieurs reprises dénoncé le phénomène de la violence à leur égard. «Des enseignants sont agressés par des pseudo-étudiants, et des étudiants qui sont agressés par d’autres étudiants. Il faut que les choses changent», a-t-il déploré.

Pour mettre un terme à ce fléau de la violence, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est appelé, estime M. Milat, à prendre des mesures «dissuasives et urgentes», pour lutter contre ce phénomène.

Sur un autre volet, le syndicat «dénonce et condamne énergiquement les dépassements, intimidations et parfois agressions physiques et verbales orchestrés contre les syndicalistes dans l’exercice de leurs activités, à l’instar de l’agression physique de certains coordinateurs, et interpelle la tutelle sur sa responsabilité à protéger les enseignants et à garantir le libre droit de l’exercice syndical» «L’interdiction de tenir des réunions et assemblées générales au sein des universités est une atteinte à un droit constitutionnel, ainsi que l’exclusion du syndicat des différentes réunions de la tutelle avec les partenaires sociaux», a-t-il souligné.

Ce dernier exige, également, outre la révision des salaires qui ne dépassent pas les 50.000 DA pour 80% de l’effectif des enseignants, de «mettre une place une nouvelle grille de salaires, la revalorisation des salaires n’ayant pas été revue depuis 10 ans», a-t-il expliqué.

Le système LMD et le phénomène de la bureaucratie sont également pointés du doigt et font partie des raisons ayant poussé à la régression des pratiques administratives à l’université. «Les anciens problèmes refont surface encore cette année», avait regretté le coordinateur du conseil.

De son côté, Abdelatif Kerzabi, professeur en sciences économiques et de gestion à l’université de Tlemcen, espère que la tutelle sera sensible aux doléances du conseil, car «l’enseignant doit être considéré comme une pépinière de l’élite et un modèle pour la société», a-t-il dit.

Le membre du bureau national du CNES affirme que les problèmes sont beaucoup plus profonds. Selon lui, l’université doit maintenant être plus performante, et cela passe inévitablement par l’amélioration du cadre de travail de l’enseignant.

«Cette action syndicale va essayer de redresser la situation de l’université algérienne qui est pratiquement un situation catastrophique», a-t-il indiqué, estimant qu’il est urgent de faire le bilan du LMD et de la pédagogie en général. En attendant, les enseignants universitaires tiennent à préciser que «les portes du dialogue avec le ministère restent ouvertes».

Sarah A. Benali Cherif