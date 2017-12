EN PRÃ©VISION DE LA FIN Dâ€™ANNÃ©E Ã  Mascara : Plus de 2.000 policiers mobilisÃ©s

A l’occasion de la fin d’année 2017, et dans le cadre de la lutte contre tous les aspects de criminalité en vue de préserver la sécurité et sérénité publiques, les services de la Sureté de wilaya de Mascara ont intensifié les mesures de sécurité à travers tout le territoire de compétence y compris les suretés de dairas et ce en mobilisant plus de 2000 policiers ainsi que des moyens matériels importants à l’effet d’assurer un déploiement et une couverture sécuritaire efficaces. Le plan de sécurité mis en place est axé sur les opérations de police effectuées par les différents services dans le but de la protection des personnes et des biens ainsi que la lutte contre toutes formes de criminalité routière à travers l’intensification des contrôles au niveau des barrages de sécurité inopinés dressés dans les accès des villes relevant de la wilaya pour passer au crible les personnes et les véhicules suspects, cela en exploitant les renseignements obtenus par les différents services, en plus du renforcement des patrouilles mobiles et pédestres dans les lieux publiques. Les opérations de police sont intensifiées ces jours-ci, à travers tous les lieux suspects, contre les délits de trafic de stupéfiants et de boissons alcoolisées. Par ailleurs, en vue de lutter contre le phénomène de conduite en état d’ivresse dont les conséquences sont souvent macabres, notamment durant ce genre d’occasions, les contrôles de véhicules et de motocycles sont renforcés. Les services de la Sûreté de wilaya de Mascara incite les citoyens à contribuer à la préservation de la sécurité et la sérénité publiques en fournissant tout renseignement utile à mettre en échec toute tentative criminelle, et ce en faisant usage des numéros prévus à cet effet, à savoir le 15-48 et le 17. Les usagers de la route sont aussi appelés à faire preuve de prudence et de se conformer au code de la route, notamment en ce qui concerne les excès de vitesse particulièrement lors de la conduite dans les agglomérations en vue de préserver la sécurité publique.

A. Ghomchi