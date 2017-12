SÃ©TIF : Le geste du cÅ“ur

En ces jours d’hiver glacial qui sévit sur la cité d’Aïn El-Fouara, marquée de surcroît par des gelées à faire dégringoler le mercure au plus bas de son niveau souvent coincé même en dessous de zéro, il est des gestes qui réchauffent les cœurs et attestent de valeurs plus que jamais présentes dans les rangs de nombreux citoyens, quel que soit leur rang dans la société. Si, dans ce contexte, la mise à disposition de plusieurs centres d’accueil relevant de la direction de wilaya de l’action sociale au profit des sans-abris relève d’une action humanitaire qui mérite d’être soulignée, d’autres gestes, à l’instar de ceux qui sont déployés par la sûreté de wilaya à l’endroit de toutes ces franges fragiles, ne sont pas sans s’inscrire dans une dynamique de solidarité qui met en exergue d’autres facettes d’une police toujours plus proche du citoyen. Loin des actions conjoncturelles et dans le sillage des prérogatives que s’assigne ce corps de sécurité qui a la charge de préserver les biens et les personnes, mais consacre aussi beaucoup d’écoute et de proximité à ces personnes que sont les SDF, fussent-ils réticents dans de nombreux cas à rejoindre les centres d’accueil, privilégiant sans doute vagabondage et mendicité, la main tendue en ces nuits glaciales de toutes ces femmes et ces hommes en bleu, n’est pas sans compenser souvent ce manque d’affection ressenti par ces hommes et ces femmes, et, mieux, consolider leur sentiment de sécurité. C’est pour cela que la récente action qui a permis d’offrir ces derniers jours, comme ce fut aussi le cas à la veille de la fête de la police arabe avec plus de 100 repas chauds à toute ces personnes sans abri ou dans le besoin, par une équipe composée également de cadres, de psychologues et d’un staff médical, avec à sa tête le chef de sûreté de wilaya, si elle s’inscrit dans la démarche humanitaire prônée par la Direction générale de la Sûreté nationale, a été une fois encore révélatrice de l’attention qui est accordée dans cette wilaya à ces couches fragiles, leur prise en charge et surtout la réintégration dans leur familles d’origine. Un geste fort qui vient s’ajouter à d’autres initiatives toutes aussi importantes les unes que les autres, et constitue ainsi un exemple qui mérite d’être souligné et suivi.

F. Zoghbi