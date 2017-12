Sortie dâ€™une promotion de 2.568 agents de police issus de sept Ã©coles : Discipline et dÃ©vouement

2.568 agents de police, soit 2.219 hommes et 349 femmes, ont été promus, hier, lors d’une cérémonie de sortie de promotion présidée par le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, à l’École de police de Dar El-Beida, en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, ainsi que d’autres membres du gouvernement d’Ahmed Ouyahia, le wali d’Alger et des autorités locales et militaires.

Les effectifs de la police se sont donc vus renforcés par ce nouveau nombre de policiers qui seront directement affectés à l’issue d’une année de formation pratique et théorique à différents services de la Sûreté nationale pour protéger les collectivités et les biens des personnes, et faire respecter l’ordre dans le cadre des lois de la République. Dans son allocution d’ouverture, le directeur de l’École, le commissaire-divisionnaire Ali Djebailia a insisté sur la noble mission dévolue aux nouveaux promus qui selon lui «doivent l’accomplir d’une façon professionnelle, surtout que le programme d’apprentissage connaît continuellement des actualisations afin d’être au diapason des nouvelles techniques ce qui engendrera des compétences humaines pouvant affronter tous les défis». Après avoir appelé les promus à faire preuve de «discipline et de dévouement dans l'accomplissement de leurs missions, s'acquitter de leurs responsabilités, protéger les citoyens et ses biens et d'œuvrer à regagner sa confiance», le même responsable a souligné l'impératif du respect de la loi, des droits de l'homme, et des lois de la République.

Se félicitant de «l'intérêt accordé par le directeur général de la Sûreté nationale à l'école et au système de formation», le directeur de l'école a exprimé sa «profonde reconnaissance au staff enseignant qui a veillé à l'application du programme tracé au profit des promus en les initiant aux différents domaines, scientifiques, juridiques et sécuritaires leur permettant d'accomplir leurs missions dans les meilleures conditions». Il indiquera que la qualité de formation dispensée aux stagiaires connaît à chaque fois des évolutions significatives grâce notamment à l’importance accordée par le DGSN à la qualité de la formation. Après la prestation de serment, la remise des grades et des diplômes aux majors de promotion et la passation de l'emblème, des exercices paramilitaires, sportifs et techniques mettant en exergue les moyens de lutte contre le crime et les criminels ont été exécutés. La nouvelle promotion issue de sept écoles venant des quatre coins du pays a été baptisée du nom de l’agent de l’ordre public Aïssa Bouslama. Ce martyr du devoir national, a été assassiné par un groupe terroriste prés du poste de police de Basetta à Bab El Oued avec deux de ses collèguesont perdu la vie le 5 mai 1994. Né le 30 avril 1972 à Sidi M’Hamed à Alger, Aïssa Bouslama a rejoint les rangs de la police le 4 avril 1993 où il se distingua à l’Ecole de police de Ain Benian par ses qualités morales et son nationalisme. Il est parti laissant derrière lui une veuve et une fille née le jour de son assassinat.

Par ailleurs, il a été décidé la création d’un centre de formation spécialisé dans la musique pour la sûreté nationale. La promotion «B» qui sortira du Centre de formation musicale de la Sûreté nationale en janvier 2018 à l’issue de 9 mois d’apprentissage comprend 50 stagiaires en provenance des différents services de police.

