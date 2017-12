El-Bayadh : arrestation de deux vendeurs de munitions et saisie de 1.000 cartouches

Les éléments de la brigade criminelle relevant du service de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d’El Bayadh ont procédé à l’arrestation de deux vendeurs de munitions et à la saisie de 1.000 cartouches de fabrication étrangère, a-t-on appris hier de ce corps de sécurité. L’opération a été effectuée vendredi dernier suite à des informations parvenues à la brigade précitée faisant état d’un réseau activant dans vente de vraies cartouches. Les éléments de la brigade criminelle ont neutralisé les membres de ce réseau au niveau du rond point à l’entrée de la ville d’El Bayadh menant à la daira de Labiodh Sidi Cheikh. Un camion frigorifique a été intercepté à son bord deux individus (36 et 42 ans) originaires d’une wilaya du littoral-ouest du pays. La fouille du camion a permis de découvrir 1.000 cartouches de calibre 16 et 12 mm de fabrication étrangère, a-t-on indiqué. Les munitions ont été saisie et les deux mis en cause arrêtés. Une procédure judiciaire a été engagée à leur encontre pour possession de munitions sans autorisation. Ils seront présentés dans la journée devant la justice, a-t-on ajouté. (APS)