Tizi Ouzou : Transfert de 290 migrants nigÃ©riens en situation irrÃ©guliÃ¨re

La wilaya de Tizi-Ouzou a organisé, vendredi dernier, une opération de rapatriement des migrants nigériens en situation irrégulière vers la wilaya de Tamanrasset, a fait part la cellule de communication de la wilaya dans un communiqué rendu public hier. Les 290 migrants nigériens concernés par cette opération ont été transportés à bord de sept bus offrant toutes les commodités. Le convoi transportant ces migrants clandestins a été accompagné par un semi-remorque qui transportait leurs effets vestimentaires, un camion frigorifique contenant 1.200 kits alimentaires et une équipe médicale dotée d'une ambulance médicalisée, a précisé la cellule de communication. Cette opération à laquelle ont participé entre autres des éléments du Croissant-Rouge algérien (CRA) et des bénévoles s'est déroulée dans de bonnes conditions. Une opération de transfert de quelques 602 ressortissants africains en situation irrégulière dans notre pays avait été organisée, il y a de cela plus d’un mois par les services de la wilaya de Tizi-Ouzou, faut-il rappeler.

B. A.