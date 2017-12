Union nationale des avocats : Des recommandatIons pour organiser la profession

Les travaux de l’Assemblée générale de l’Union nationale des avocats, organisée samedi à Sidi Bel-Abbès, ont été ponctués par une série de recommandations dont l'organisation de la profession, a-t-on appris auprès du bâtonnier de la wilaya de Sidi Bel-Abbès, Me Mohamed Othmani. Le rapport de ces recommandations, approuvées à l’unanimité par 21 unions de wilaya des avocats qui ont pris part à l’assemblée générale, sera soumis au ministre de la Justice, garde des Sceaux, a-t-il indiqué. Parmi les propositions avancées, celles ayant trait aux normes et mécanismes d’application du texte contenu dans la Loi de finances 2018, portant sur un timbre et la création d'un fonds d'épargne au profit des avocats, a-t-il ajouté. Il a été recommandé également la présence obligatoire d'un avocat dans tous les procès et devant toutes les instances juridiques et la police judiciaire avant de statuer sur toute affaire sous peine d’invalider certaines procédures.

Les avocats présents à la rencontre ont également insisté sur la révision de comparution immédiate en désignant un magistrat pour décider de la relaxe de l’accusé ou sa mise en détention, ainsi que sur le gel de l’affiliation à la profession d’avocats jusqu’à la création d'écoles régionales d’avocats et la révision de toutes les propositions concernant l’amendement de la loi régissant la profession d’avocat. L'assemblée générale a également plaidé pour la création d'une instance suprême de déontologie de la profession et d'un siège de l'Union nationale des avocats à Alger et le retour au système de l'impôt à la source. Cette assemblée générale de l’Union nationale des avocats, tenue pour la première fois à Sidi Bel-Abbès, a permis de débattre des amendements de la nouvelle loi régissant la profession d’avocat. (APS)