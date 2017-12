Le ministre de la communication, M. Djamel Kaouane, Ã  OranÂ : Â« Le soutien de lâ€™Ã©tat Ã  la presse nâ€™est pas suspenduÂ Â»

Invité au Forum du quotidien Ouest Tribune, le ministre a indiqué que c’est le cas également pour la publicité publique dont a toujours bénéficié la presse ajoutant que sans ce soutien permanent de l’Etat de nombreux journaux auraient cessé de paraître. Il a également signalé l’existence d’un fonds de soutien à la presse qui est en cours de constitution mais qui ne peut pas remplacer la gestion économique, administrative ou éditoriale des journaux. «La gestion d’un journal relève de la responsabilité de ses propriétaires et non de celle du ministère de la Communication qui reste un régulateur et un facilitateur», a affirmé le ministre.

Il a précisé que le soutien de l’Etat à la presse, publique et privée, n’a pas jamais cessé et que «la création des journaux privés s’est faite grâce à l’aide de l’Etat à travers une série de mesures dont les exonérations fiscales et parafiscales, les sièges, des avances sur salaires, avance sur publicité, etc.».

Il a appelé les propriétaires d’organes de presse à s’adapter à la nouvelle donne économique du pays en réfléchissant à d’autres alternatives à la publicité publique pour se maintenir. «Il faut que les mentalités changent. C’est la presse qui apporte la publicité et non le contraire. Tout le monde doit faire un effort, chacun de son côté, pour améliorer l’exercice de la presse et intéresser les lecteurs et par conséquent les annonceurs», a assuré M. Kaouane.

Le véritable enjeu de la santé financière d’un journal est l’amélioration de son contenu de façon à ce qu’il réponde aux préoccupations et aux attentes du lecteur, a aussi mentionné le ministre.

M. Kaouane a également rappelé que le soutien à l’impression n’a pas changé depuis les années 1990. Il a aussi invité les propriétaires de journaux à octroyer aux journalistes un salaire respectable car il estime qu’«il ne peut y avoir de dignité de la presse sans la dignité du journaliste».

Pour M. Kaouane, la société et le pays ont aspirent à «une presse conforme à la réglementation, qui respecte les droits de la République et les règles de la déontologie, qui paie les imprimeries, les impôts et ses journalistes décemment».

A propos de la déontologie et l’éthique, le ministre a rappelé que «la liberté de la presse est consignée dans la Constitution mais cette sanctuarisation constitutionnelle a aussi un répondant universel : celui du respect d’autrui». En réponse à une question sur la formule de partenariat entre les secteurs public et privé et ses éventuelles mises en œuvre dans le secteur de la communication, le ministre a expliqué que cette formule concerne uniquement les entreprises économiques.

S’agissant de l’installation de l’autorité de régulation de la presse écrite, le ministre de la Communication a déclaré que l’important ne réside pas dans la date d’installation de cet organe mais dans son étude globale conformément à la loi et dans le processus devant le régir. Concernant la polémique au sujet de tamazight, Djamel Kaouane a indiqué que ce problème a été intentionnellement suscité pour manipuler les jeunes. Dans ce contexte, il a rappelé que tamazight est enseigné dans 38 wilayas du pays. Avant de clôturer sa visite de travail à Oran, le ministre s’est rendu au siège du journal El Djemhouria et a visité le siège de la station régionale de la radio d’Oran et de la télévision nationale.

Amel Saher



Prix du président de la République du journaliste professionnel

10 domaines proposés pour la quatrième édition

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a indiqué, hier à Oran, que 10 domaines ont été proposés pour le thème de la 4e édition du Prix du Président de la République du journaliste professionnel 2018, mais aucun n’a été retenu pour le moment. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une visite de travail dans la wilaya, le ministre a déclaré : «Nous avons fixé 10 domaines et demandé des propositions aux professionnels, mais nous n’avons pas encore tranché.»

Le ministre a rappelé que le thème de la troisième édition de ce prix, décerné à l’occasion de la journée nationale de la Presse, le 22 octobre, a été «La préservation de l’environnement, clé du bien-être public et du bonheur social».

Au sujet de la carte du journaliste, M. Kaouane a souligné : «Nous avons mis de l’ordre comme étape essentielle et importante à la constitution de l’autorité de régulation de la presse écrite», tout en affirmant : «Nous ne remettons pas en question la carte du journaliste, mais en quelque sorte, nous voulons nous assurer que celui qui dispose de cette carte est journaliste en se référant aux données des dossiers par voie légale».

La visite a permis au ministre de s’enquérir de la performance de la radio d’Oran et de la station régionale de l’Entreprise nationale de télévision, ainsi que du musée du quotidien El Djoumhouria. A l’occasion, le directeur général de ce journal public, Bouziane Benachour, a proposé au wali d’Oran le ravalement de la façade du siège de ce quotidien, qui a été approuvée par le chef de l’exécutif de wilaya, Mouloud Cherifi. Le ministre a également inspecté le terrain devant accueillir le siège de l’Agence nationale d’édition et de publicité (ANEP) qui regroupera ses trois branches, dont ceux de distribution express de la presse et de communication. (APS)