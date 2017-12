Promotion de lâ€™amazigh : Loin de toute manipulation

En quelques semaines, ce sont plusieurs personnalités qui se sont exprimées sur le dossier de l’amazighité pour appuyer la nécessité de poursuivre sa promotion, entre autres, au niveau de l’éducation, de la communication et de la culture.

Pas plus tard que samedi dernier, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a rappelé que tamazight «est consacrée par la Constitution et elle est enseignée dans 38 wilayas du pays» dans les cycles moyen et secondaire. La langue fait aussi l’objet d’examens du BEM et du baccalauréat.

Au niveau supérieur, elle est enseignée dans sept universités en plus de 10 centres de recherche universitaire qui lui sont consacrés. Ces donnés confirment que l’Etat n’a pas oublié tamazight contrairement à ce qui est affirmé par certains cercles. A cet égard, de nombreux ministres ont affirmé que tout ce qui se dit d’autre au sujet de tamazight est une manœuvre démagogique visant à semer l’anarchie.

C’est ainsi que le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, a affirmé hier concernant la polémique au sujet de tamazight que ce problème a été intentionnellement suscité pour manipuler les jeunes. Auparavant, il avait déjà mentionné que le tamazight occupe «une place importante dans le programme du gouvernement qui la met à l’abri de toute manipulation politicienne».

Dans le domaine de la communication, certains ont plaidé en faveur de plages horaires plus conséquentes pour le tamazight sur les chaînes de radios et de télévisions afin d’en assurer une meilleure promotion.

D’autres ministres se sont exprimés sur le dossier. C’est ainsi que le ministre de la Jeunesse et de Sports, M. El Hadi Ould Ali, a souligné que l’Etat a mis les moyens nécessaires pour la promotion de tamazight.

Quant au ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, il a annoncé que «l’année 2018 sera consacrée à la célébration du patrimoine culturel amazigh» qui est une «part importante du patrimoine algérien».

En ce qui concerne la place qu’occupe le tamazight dans l’enseignement, elle est illustrée à travers les chiffres fournis par la ministre de l’Education nationale, Mme Nouria Benghebrit. Elle a affirmé que durant l’année 2017-2018 la langue amazighe est enseignée à près de 350.000 élèves encadrés par 2.757 enseignants.

Elle a ajouté que l’enseignement de cette langue a connu une hausse depuis 2002 passant de 13.426 élèves du cycle de l’enseignement secondaire général et technique à 68.436 élèves durant l’année scolaire 2017-2018.

Quant au nombre d’enseignants de la deuxième langue nationale et officielle, il a doublé en 2017 passant à 2.757 enseignants, contre 1.902 durant l’année 2015-2016.

Même le secrétaire général du Haut-Commissariat à l’amazighité, Si El Hachemi Assad, a relevé dans ses récentes déclarations une «nette progression» du contingent des enseignants en parlant de 600.000 apprenants à travers le territoire national.

Ahmed Mesbah