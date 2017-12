M. Raouya : Â« INNOVER POUR CAPTER Lâ€™EPARGNE BANCAIRE Â»

Le ministre des Finances s’est dit, hier, satisfait quant à l’ancrage légal est réglementaire de la finance islamique, mais appelle à la prudence quant aux modalités de commercialisation de produits alternatifs, aux côtés des produits classiques, par une banque conventionnelle. «Ce n’est pas aisé. Parfois l’opération s’avère délicate. D’où la nécessité de s’y prendre avec une prudence particulière», prévient Abderrahmane Raouya, intervenant lors du premier atelier organisé, à la Safex, par l’Abef, dans le cadre de la prochaine tenue de l’évènement «Expo Finances-2017».

Enchaînant il relève la nécessité de mettre en place une «organisation adaptée» au sein des banques, assurer une séparation de traitement entre les opérations de crédit des banques classiques et celles dites participatives. Aux yeux du Premier argentier du pays, s’impose également l’installation d’un Comité de surveillance qui veille à la conformité de ces produits, ainsi que la formation qui «devait constituer une priorité».



Experts de la Banque islamique de développement bientôt à Alger



Le tout s’inscrit dans l’objectif d’asseoir un système bancaire conforme aux standards internationaux. Pour ce faire, souligne M. Raouya, des contacts sont noués notamment avec la City de Londres afin de bénéficier du savoir-faire et de l’expérience de ses experts. Et d’annoncer qu’une mission d’experts de la Banque islamique de développement est attendue à Alger dans les jours qui viennent pour un état de lieux et identification de mesures prioritaires. Pour le ministre, cette diversification recherchée «permettra une meilleure croissance du secteur bancaire». Sur sa lancée, il indique que le développement de ces instruments alternatifs est «possible dans le contexte actuel». Plusieurs actions peuvent y contribuer, il s’agit, argumente M. Raouya, d’«encourager l’ouverture des fenêtres islamiques dans des banques conventionnelles, ce qui constitue un moyen rapide pour le développement les instruments de la finance alternative». Comme il est question de structurer les émissions obligataires de type participatif dans le cadre du dispositif légal et réglementaire actuel.

Par ailleurs, le ministre salue l’engagement des banques au côté des entrepreneurs dans un processus de développement pour gagner la bataille de la production et répondre à une demande diversifiée d’un consommateur de plus en plus exigeant. Toutefois, soutient-il, le secteur bancaire «se doit de traduire sur le terrain sa volonté de tout mettre en œuvre pour la mobilisation de toutes les ressources financières disponibles détenus sous forme d’épargnes». Il préconise une «approche nouvelle» à même de répondre aux préoccupations de toutes les épargnes. Il s’agit, poursuit le ministre, d’aller au-devant de cette catégorie de clientèle et lui proposer des crédits bancaires en accord avec leurs attentes particulières. Aux responsables de banques, M. Raouya demande d’être «novateurs et cibler toutes les niches commerciales», «mettre des dispositifs spécifiques à ces épargnants, permettant de proposer des instruments adaptés à ce profil d’investisseurs, parvenir à capter cette épargne et réussir l’inclusion financière d’agents économiques non bancables à ce jour».



BEA : ouverture en France de son premier bureau à l’étranger



A l’issue de cette rencontre, le ministre rebondit sur l’ouverture de bureaux de la Banque extérieure d’Algérie à l’étranger, précisant que le dossier est en étude, et que la France sera le premier pays concerné. A propos des réserves de changes, dont il reste 98 milliards de dollars, M. Raouya souligne qu’à ce rythme, «ça descend à 87 milliards USD à fin 2019». Mais, ajoute-t-il, «on s’attend à une meilleure diversification économique». De son côté, Boualem Djebbar président de l’Abef a mis l’accent sur la diversification des produits. Et souligne que la finance islamique, aujourd’hui une réalité, a fait objet d’un travail de plus d’une année. Quant à Anis Terrai, expert, il a égrené les différents apports de la finance islamique, citant, entre autres, la diversification de l’offre bancaire, l’approfondissement du secteur financier, la capture des flux d’épargne supplémentaire, l’offre de solutions innovantes de financement du secteur privé, ainsi que la contribution au développement d’un système intégré pour gérer la fiscalité ordinaire, la redistribution et les prélèvements sociaux.

Fouad Irnatene