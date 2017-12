REGARD : Bien manger, câ€™est bien vivre !

La santé passe, avant tout, par une alimentation saine et équilibrée, et une bonne hygiène de vie. C’est un secret de Polichinelle, pour les Algériens, tous conscients de l’importance de veiller à la qualité du contenu de leur assiette, sans pour autant négliger l’activité sportive. Ils sont même des «as» dans ce domaine, au point de prodiguer, à tort et à travers, des conseils. La forme passe ainsi par ces deux pistes, aujourd’hui, à prendre au sérieux, car une toute petite négligence qui paraîtrait banale, risquerait de coûter cher aux permissifs et aux latitudinaires. Mais passer aux actes est carrément une autre paire de manches. Nous sommes de très mauvais élèves dans ce domaine, il n’y a qu’à voir le nombre de diabétiques chez-nous ou encore l’obésité qui n’épargne malheureusement pas les enfants, appelés, à leur tour, à payer cette «maladresse», très souvent commise par les adultes. Aujourd’hui, nous sommes tout simplement victimes de nos comportements qui s’éloignent, à coup sûr, des bonnes pratiques alimentaires. C’est un fait, le mode de vie a eu raison de gestes simples et élémentaires qui nous éloignaient de nombreuses maladies, liées à la sédentarité, d’une part, et au régime alimentaire, de l’autre. En effet, les soucis quotidiens, liés au pouvoir d’achat, le travail de la femme et bien d’autres facteurs aggravants n’ont pas été tendres avec notre santé, très souvent victime de notre témérité. Chez-nous, nous avons tendance à verser dans l’excès oubliant très souvent que le surplus est aussi néfaste que la privation. Varier son repas ou encore consommer cinq légumes et autant de fruits par jour ne fait certainement pas partie de nos habitudes, et le résultat est là et ne trompe jamais : les Algériens ne vieillissent pas positivement et se retrouvent souvent avec des maladies chroniques et handicapantes ; pourtant on ne cesse de marteler qu’il faut marcher, faire attention à son alimentation, pour ne pas nuire à sa santé. Revoir notre mode de vie et notre alimentation reste désormais le seul bouclier contre les maladies liées à la vieillesse.

Samia D.