Portes ouvertes Ã  la Gare du caroubier : lutter contre la violence routiÃ¨re

L'insécurité routière constitue une des principales causes de mortalité. L'Union nationale des transporteurs (Unat) veut arrêter l'hémorragie, via la sensibilisation.

Des journées portes ouvertes sur la prévention à la sécurité routière sont organisées depuis hier au niveau de la gare routière dans le but de parvenir à diminuer le nombre d'accidents de la circulation. Initiée par l’Union nationale des transporteurs (UNAT) au niveau de la gare routière, cette campagne de sensibilisation de trois jours informe davantage les citoyens et les automobilistes sur les accidents de la route qui entraînent des centaines de morts chaque année. Comme elle permet aux enfants qui se déplacent en compagnie de leurs parents durant cette période de vacances d’hiver de mettre en pratique leurs connaissances du code de la route, en toute sécurité et de façon ludique. Lors d’un point de presse animé hier en marge de cet événement, le président de l’UNAT, Mohamed Belal, a déclaré que «c’est une occasion de partage entre les différents intervenants dans le secteur du transport et de logistique, notamment la prévention et la sécurité routières». M. Belal a également indiqué que «ce sont des journées très importante pour l’Union, car il existe une flotte importante en Algérie, où 95% du transport est détenu par le secteur privé». Répondant à une question concernant le non-respect du code de la route par les conducteurs de poids lourd et des bus, M. Belal a reconnu que «certains conducteurs de transport public ne respectent pas les règles et le code de la route, mais l’UNAT organise des contrôles réguliers et veille même à ce qu’il n’y ait pas de dépassement de leur part». Il a ajouté que «l’UNAT a reçu plusieurs plaintes évoquant le comportement dangereux et inapproprié de conducteurs et qui ont fait l’objet de poursuites judiciaires».

M. Belal a tenu à préciser que «le transport est garanti aux voyageurs vers toutes les destinations et dans les normes internationales».

Selon un bilan du Centre national de prévention et de sécurité routières (CNPSR), publié le 26 novembre dernier, 3.120 personnes ont trouvé la mort et 31.540 autres ont été blessées dans 21.670 accidents de la route enregistrés au niveau national durant les dix premiers mois de l'année en cours. Par rapport à la même période de l'année précédente, le CNPSR note une baisse du nombre d'accidents de -13.81%, du nombre de morts -10.03% et du nombre de blessés de -18.41%.

Ces journées, qui ont vu la participation de la Protection civile et de la Gendarmerie et la Sûreté nationales, ont attiré l’attention des voyageurs qui n’ont pas hésité à se rapprocher des stands de ces derniers et de s’informer sur leurs différentes tâches. «Protégeons nos enfants», implore presque un slogan, «Déterminés à conduire moins vite», proclame un autre. Des dizaines de documents de sensibilisation sur les accidents de la route sont à la disposition des voyageurs. Des affiches sur la prévention routière tapissent les murs de la salle…

Sur les lieux, les organisateurs expliquent à la population que «la prévention est l'affaire de toute la société. Notre union n'est qu'un maillon de ce dispositif. Pour que l'action soit efficace, les structures de jeunes, l'école et la famille doivent jouer leur rôle. Il y a lieu de les sensibiliser pour qu'ils y adhèrent. Il y va de l'intérêt général», renchérit un autre adhérent.

La vitesse excessive est considérée comme la première cause des accidents de la route dans notre pays. Comment limiter les dégâts ? À chacun ses propres propositions, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il est vraiment temps d'agir efficacement pour stopper l'hémorragie.

Wassila Benhamed