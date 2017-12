14e MARATHON DES DUNES : Tout est fin prÃªt

La capitale du M’Zab sera en fête durant une semaine en accueillant la 14e édition du Marathon des Dunes du 26 décembre au 1er janvier 2018.

Après les élections des APC/APW, le Wali de Ghardaïa, Azzedine Mecheri, a procédé, la semaine dernière, à l’installation d’un comité de préparation et de soutien à cette manifestation internationale axée sur le sport, le tourisme et la culture.

L’objectif de cet événement est de véhiculer et de valoriser la meilleure image possible de notre pays, particulièrement pour la présence étrangère à ce marathon.

Aussi, cette manifestation devrait recréer une dynamique dans cette wilaya qui a connu durant de longs mois de regrettables évènements. Ce marathon des dunes est placé sous le haut patronage de Monsieur le ministre de la Jeunesse et des Sports et le soutien de Monsieur le Wali de Ghardaïa.

Rappelons que cette wilaya a déjà abrité cette compétition en 2005.

Après quatre année sans activités dans le sud, la volonté de l’agence Pro Organisation est d’œuvrer à la promotion du tourisme en Algérie à travers cette compétition sportive de grande envergure.

Plus de 300 participants nationaux et étrangers, y compris des journalistes tous médias confondus (TV, radio, presse écrite), y prendront part, induisant un impact économique dans cette région notamment le domaine touristique (hôtels, restaurants, artisanat local et autres).

Les athlètes venant d’Alger et de l’étranger seront hébergés à l’hotel Djanoub et encadrés par l’agence Pro Organisation en partenariat avec la Fédération Nationale du Sport pour tous.

En ce qui concerne les athlètes retardataires, la wilaya a mettra à leur disposition deux auberges de jeunes à Ghardaïa et à Metlili.

Trois étapes sportives sont prévues au programme, les 28, 29 et 31 décembre prochain au niveau des villes de Ghardaïa, Benoura, El Atteuf et Metlili. Les participants auront à courir ou marcher (en allure libre) une distance d’environ 9 à 10 km par journée.

Selon l’organisateur, pour cette année, la participation sera importante avec les athlètes nationaux des villes de l’ensemble du pays qui seront au nombre de 300 concurrents. Bien entendu, la wilaya de Ghardaïa sera présente en force, particulièrement avec des jeunes des communes concernées par ce marathon. La participation ouverte uniquement aux non-licenciés dans une association ou autre structure sportive.

A cela, il faut ajouter la présence des sportifs de la D.G.S.N., de la Protection civile, de la Gendarmerie nationale et des Douanes algériennes.

Pour ce qui est des étrangers, on annonce officiellement des sportifs de 3 pays : France, Corée du Sud et la Chine.

Par ailleurs pour l’aspect touristique, l’organisateur a prévu plusieurs circuits et sorties dans cette magnifique région où les participants visiteront les monuments historiques et autres sites.

Enfin, chaque soir, des animations musicales sont programmées pour le bien-être des participants.

Six sponsors (Sonatrach, IRIS Electronic, RAMY Boissons, RAMY Milk, Groupe Hotelier.Tourisme et Thermalisme (HTT) et l’E.G.T. Ghardaïa) accompagneront l’organisation de cette compétition internationale.

A part les coupes et les médailles, les lauréats des six catégories d’âges obtiendront des cadeaux (portables offerts par IRIS et tee-shirts par la Sonatrach). Le Groupe RAMY alimentera les points d’eau en jus de fruits et lait pour les participants.

Les inscriptions restent ouvertes pour les athlètes de Ghardaïa et des localités limitrophes,

A cet effet, des bureaux sont ouverts à partir du 21 décembre prochain au niveau des A P C, de l’ODEJ de Ghardaïa et du siège des scouts de Béni Isguen.