Leicester : Mahrez passeur dÃ©cisif face Ã  Manchester United

Le milieu offensif international algérien de Leicester City, Riyad Mahrez, s'est distingué avec une passe décisive lors du match nul concédé à domicile face à Manchester United (2-2), en clôture de la 19e journée du championnat d'Angleterre de football. Le joueur algérien était à l'origine de l'ouverture du score de son équipe, offrant un caviar à son coéquipier Jamie Vardy (27e). Les Mancuniens ont égalisé d'abord par Juan Mata (39e) avant que le même joueur ne récidive à l'heure de jeu (60e). Les joueurs de l'entraîneur français Claude Puel ont arraché le point du match nul dans le temps additionnel (90e+4) par l'entremise de Maguire. Un résultat qui permet à Leicester de remonter à la 8e place au classement avec 27 points, alors que Manchester United reste à la 2e place avec 42 points, à treize longueurs du leader Manchester City. Mahrez compte à son actif six buts inscrits depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. L'ancien joueur du Havre (Ligue 2/France) était à deux doigts de quitter Leicester l’été dernier, mais la direction du club a fini par rejeter toutes les offres reçues, dont la plus intéressante est parvenue des Italiens de l’AS Rome. Dans l’une de ses déclarations à la presse, Claude Puel a clairement signifié que Mahrez n’allait pas quitter le club anglais lors de l'actuel mercato d’hiver. L’autre international algérien de Leicester, l’attaquant Islam Slimani, n’a pas été convoqué pour cette rencontre. L’ancien buteur du Sporting Lisbonne (Portugal) n’entre plus dans les plans de Puel et son départ est plus que jamais évoqué.