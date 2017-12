Dans la LUCARNE : Un mercato sans Â«bousculadeÂ»

Il est certain que notre championnat national de Ligue1 est au repos. Cela s’est fait après l’ultime journée qui s’est terminée le 16 décembre dernier. Il faut dire que cette trêve, une fois n’est pas coutume, ne sera pas longue. Elle n’aura duré, à vrai dire, qu’une semaine, puisque la plupart de nos clubs vont reprendre le chemin des entraînements. Certains ont même repris, à l’image du MCAlger. Ils sont tous concernés par le début des 1/32es de finale de la coupe d’Algérie. Il est clair que ce week-end pour nos clubs sera celui de la reprise. Par conséquent, leurs joueurs dans l’ensemble n’ont pas eu à bien se reposer. Ce qui augure d’une phase retour pour le moins pénible pour tout le monde, puisque la manche retour est fixée au 5 janvier prochain. Par conséquent, il ne reste pas beaucoup de temps pour que les choses sérieuses ne s’emmanchent. On peut dire qu’ils sont restés sur leurs gardes le jour même de leur départ en congé mérité, même s’il fut des plus courts par rapport aux années précédentes. Cette situation avait eu un effet loin d’être positif pour nos clubs. Il est clair que les dirigeants de chaque club, aussi bien ceux qui jouent les premiers rôles que ceux qui sont positionnés dans les places des relégables, voudraient se renforcer en vue de faire durer le suspense et surtout accroitre leurs chances pour bien figurer dès le retour de la compétition. Après quelques jours de l’ouverture du mercato (16 décembre-15 janvier), on ne peut pas dire qu’on se bouscule au portillon. On peut même affirmer, sans risque de se tromper, que c’est le calme plat dans notre championnat national de Ligue1. Certes, on entend quelques «bruits» sur l’éventualité de l’arrivée d’un joueur dans un club donné, sans plus. Au fond, ce ne sont que des «rumeurs», puisque la plupart de nos clubs sont «plombés» par leur endettement qui devient d’année en année des plus difficiles à supporter. Ils sont presque tous en butte avec des problèmes avec leurs joueurs sur le plan financier. Nombreux sont les joueurs qui ne sont pas encore payés et qui sont obligés de recourir à la CRL pour qu’on daigne faire un effort pour les payer. Là aussi, ce n’est pas aussi automatique qu’on puisse le penser. Des clubs, ils sont nombreux, doivent jusqu’à sept mois à leurs joueurs. Ils veulent leur «pourrir» la vie pour les obliger à partir sans un

«rond» dans les poches. D’ailleurs, face à cette situation de non-droit qui perdure, puisque les clubs ne s’acquittent pas de leurs devoirs vis-à-vis de leurs employés comme il se doit, il faut agir. Ce qui a fait dire à Kerbadj : «qu’on ne peut régler cette question des salaires impayés que si on commence à appliquer la défalcation de trois points et aussi la rétrogradation du club qui ne veut pas payer ses joueurs jusqu’au dernier centime ou établir un échéancier.»

Dans cette trame de fond, certains clubs, malgré tout, sont en train de «bomber le torse» en donnant de fausses promesses à leurs joueurs, histoire de gagner du temps. Cela tient encore du fait que certains, faute de mieux, sont en train de les croire. Toutefois, ces clubs ne peuvent recruter étant de mauvais payeurs, connus aussi bien sur la place d’Alger que dans les autres villes du pays. Par conséquent, on ne peut pas plus recruter, surtout que la LFP avait donné la liste des clubs menacés de sanctions s’ils recourent au recrutement durant ce mercato. Ce qui étonne un peu plus, c’est qu’il y a une tentative manifeste de la part de certains clubs de demander à la FAF et à la LFP d’augmenter le nombre de joueurs à recruter durant ce mercato. Ils veulent de 3 joueurs à recruter actuellement, passer à cinq. Ce qui est anormal eu égard à leur situation financière qui frise la «ruine». Soyez sages et comptez sur vos jeunes de la catégorie Réserve ! C’est, peut-être, la solution immédiate à vos déboires !

Hamid Gharbi