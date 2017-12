JSK : Le torchon brule entre Madjene et Zeghdoud

Hannachi a incontestablement laissé un grand vide à la JSK. Certains supporteurs commencent déjà à regretter l’ancien président, bien qu’ils ne soient pas souvent d’accord avec sa gestion, durant les dernières saisons.

Le départ précipité de Mohand-Cherif n’a pas du tout permis au club de se redresser. Pire encore, les choses se sont aggravées à tous les niveaux. Les résultats techniques ne suivent pas et les situations financière et administrative ne sont pas reluisantes non plus. Les Canaris, qui ont du mal à prendre leur envole, pointent à la 12e place du classement à quatre longueurs seulement du premier relégable. Par ailleurs, les dettes du club s’élèveraient, selon Meftah Hanine, membre du comité de surveillance, à hauteur de 20 milliards de centimes. D’autre part, le torchon brule entre le comité de surveillance et le directoire mandaté pour gérer les affaires du club. Samedi, les portes du siège provisoire du club sont restées fermées, alors qu’une réunion entre des représentants du comité de surveillance, les membres du directoire et le staff technique, pour faire un premier bilan après deux mois d’exercice, était prévue. Les deux représentants du directoire, en l’occurrence Mohamed Zeghdoud et Meftah Hanine, ainsi que le coach Azzedine Ait Djoudi, qui a la double casquette, ont attendu longtemps avant de quitter les lieux, pour le moins irrités.

«Cette réunion était prévue depuis quelques jours déjà. Les membres du directoire devaient nous faire un premier bilan sur la situation financière et nous donner des détails précis sur les actions qu’ils ont entrepris depuis leur installation, le 4 novembre dernier. Ce n’est pas normal qu’ils soient absents et que les portes du siège du club soient fermées. Je ne comprends pas du tout ce geste. A moins que les membres du directoire ont des choses à cacher. Lorsqu’il est arrivé avec son équipe, Madjene avait promis de prendre en charge le passif du club et de tout mettre en œuvre pour que la situation financière du club soit plus claire, et de faire en sorte pour que la dette du club n’augmente pas encore. En contractant des crédits bancaires, il ne fait qu’aggraver la situation. Quoi qu’il en soit, nous allons convoquer une assemblée générale extraordinaire le 7 janvier prochain. Ils devront obligatoirement rendre des comptes aux membres de l’AG, qui décideront par la même de l’avenir de ce directoire», a déclaré le président du comité de surveillance, Zeghdoud, au panel de journalistes présents, avant de s’entretenir avec Hannachi, qui était de passage à Tizi-Ouzou.

L’ancien président, qui n’a toujours pas digéré son éviction, serait même à la manœuvre pour faire son retour au club, même si la plupart des membres du comité de surveillance souhaite remettre les destinés de la JSK entre les mains de l’homme d’affaires Cherif Mellal. Ce dernier, qui présentera un projet à l’AG, aurait promis d’injecter de l’argent pour épurer les dettes du club.

