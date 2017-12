Le Coin du copiste : A tous les oubliÃ©s de lâ€™histoire

La poursuite de l’écriture de la guerre de libération nationale continue son chemin à travers de nouvelles publications qui voient chaque année le jour. Pour les jeunes auteurs pour lesquels il a fallu faire plusieurs déplacements dans les lieux où se sont déroulés certaines événements, interroger les survivants pour récolter des témoignages fiables, faire en définitive un vrai travail d’investigation, il s’agit donc d’apporter de nouveaux éclairages qu’ils souhaitent juxtaposer à l’histoire officielle qui évoque souvent les acteurs majeurs de cette longue période de conflits meurtriers sans mentionner d’autres personnalités qui ont tant fait et qui restent à ce jour les oubliées des récits que l’on a pris l’habitude de relater les hauts faits d’arme. Ainsi dans un entretien accordé à une journaliste d’El Watan, l’écrivain Ali Battache, qui a publié dernièrement aux éditions El Amel un ouvrage intitulé «Ahmed Feddal (Si H’mimi Oufadel), un chef de la Wilaya III», revient sur l’importance de ce glorieux martyr, peu connu du public algérien après avoir dans un précédent ouvrage raconté le parcours du Cheikh EL Haddad, un des chefs kabyles de l’insurrection de 1871. On apprend dans cette interview que ce livre sur Si H’mimi aura été inspiré par le grand leader de la résistance dont le combat était aussi déterminé que celui du militant des années cinquante. La publication, qui aura nécessité une année pour la rédaction de ce présent ouvrage, avait d’abord été écrite en langue arabe avant d’être traduite en langue française même s’il faut noter que la version en arabe ne sera disponible dans les librairies qu’en mars prochain : « J’ai mis une année pour écrire ce livre, avec une moyenne de huit heures d’écriture par jour. J’ai fait plus de 87 déplacements. Je me suis déplacé dans les régions, entre autres, Guenzet, Beni Ouertilène, Beni Maouche, M’sisna, Ath Aïdel, Bordj Bou Arréridj, Béjaïa… pour récolter des informations. Il est important de souligner que Si H’mimi est cité superficiellement dans les ouvrages. Il est connu de nom et c’était un grand combattant, mais sa grandeur, les gens ne peuvent pas la situer », raconte Ali Battache et de poursuivre : « Je me suis efforcé de montrer les facettes de l’homme politique et militaire à la fois. Il a joué un très grand rôle dans la Révolution algérienne. Il a marqué la Wilaya III de son empreinte. Il était un précurseur. Il a fait un grand effort pour annihiler le conflit messaliste dans la région de Guenzet. Il a négocié avec les messalistes pendant quatre réunions. Il était derrière la préparation du Congrès de la Soummam. Si H’mimi était un moudjahid de la région de Beni Maouche, située dans la wilaya de Béjaïa, en Kabylie. Cette région est, également, rattachée à la commune de Lafayette, mais exactement au village Aguemoune n’Ath Khiar. » L’auteur, qui a toujours été un passionné de la glorieuse histoire, aura été mû par la possibilité de faire connaitre l’itinéraire de militants peu connus et qui sont restés isolés alors qu’ils ont joué un rôle déterminant pendant la lutte armée qu’avait menée de FLN/ ALN. Ces personnalités politiques étaient depuis la résistance jusqu’aux prémices de la Révolution de 1954 de véritables icônes : « J’ai traité cela dans le détail. Dans ce livre, je relate les réunions que Si H’mimi a tenues avec les messalistes. Il a négocié en 1955 le ralliement de plusieurs militants messalistes dans les rangs de l’ALN, comme il a su faire face à l’opération Dufour, en intensifiant, en 1956, les opérations de sape des lignes ennemies. Ce livre m’a encouragé à écrire sur ma région, Seddouk et Mesisna, pendant la guerre d’Algérie », précise cet auteur à l’adresse des lecteurs.

L. Graba