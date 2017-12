Exposition de lâ€™artiste Mourad Belmekki dâ€™Oran : Lâ€™art de la tannerie ancestrale

Les toiles de l’artiste Mourad Belmekki, exposées au Musée d’art moderne d’Oran (MAMO), plongent les amateurs des arts plastiques dans le monde de la tannerie, un espace de couleurs qui remonte à plusieurs siècles. Belmekki a fait de la tannerie, un art commun aux différents pays arabes, un axe de son expérience artistique et une expression visuelle alliant authenticité et modernité.

L'art de la tannerie porte sur une vision philosophique et anthropologique de cette activité artisanale ancestrale, estime l'artiste pour qui l'objectif est de lever le voile de cette technique et la valoriser. Les 20 toiles inspirées du patrimoine replonge le récepteur dans la mémoire avec une touche artistique. «Je tente de donner une dimension esthétique internationale à ce patrimoine», dira l'artiste Belmekki qui s'est inspiré de l’environnement entourant «Dar debagha» (La maison de la tannerie) de Tlemcen qu'il visitait et qui demeure gravé dans sa mémoire, a-t-il souligné. Dans sa recherche continue de plusieurs années, l'artiste peintre a reproduit dans ses œuvres, avec fins détails et choix de couleurs appropriés, des scènes de tanneurs pour mettre en exergue l'histoire de cette activité artisanale, au travers de ses tableaux d'art «Dans les champs», «Prévisions», "Histoire d'une terre», «Fechta» et «Icônes» qui invitent à la méditation. Détenteur d’une licence en arts plastiques, Mourad Belmekki a étudié au lycée Hamou Boutlélis d’Oran avant d'intégrer l’université d’Oran 1 Ahmed-Benbella. Il a participé a des expositions collectives, individuelles nationales et internationales.

Cette exposition s'inscrit dans le cadre de la manifestation «art mature» qui se poursuit jusqu’au 10 janvier prochain et qui comporte 100 tableaux signés par des doyens des arts plastiques dans l’ouest du pays dont Mekki Abderrahmane, Mourad Belmekki, Belhachemi Noureddine, Morsli Othmane et Oulhaci Mohamed. (APS)