1Ã¨re Ã©dition des journÃ©es dâ€™Annaba du court-mÃ©trage : Engouement et ambiance festive

La première édition des journées d’Annaba du film court-métrage a été ouverte avant-hier au palais des arts et de la culture Mohame-Boudiaf, en présence d’un public nombreux composé principalement d’étudiants de l’université Badji-Mokhtar. La salle de spectacles de la maison de la culture s’est avérée trop exiguë pour contenir les amoureux du septième art en quête de loisirs et de détente. Ce rendez-vous culturel cinématographique auquel prennent part des professionnels du cinéma, entres autres Djamel Eddine Hazourli et Ahmed Zir, verra la projection d’une quinzaine de court-métrages dont sept de la wilaya de Annaba, mis en compétition parmi lesquels certains seront projetés pour la première fois. Lors de la cérémonie d’ouverture de cette manifestation culturelle, les réalisateurs Djamel Eddine Hazourli et Ahmed Zir ont animé une conférence intitulée «le court-métrage en Algérie». Ils ont tour à tour pris la parole pour mettre l’accent sur la nécessité de promouvoir le 7e art en intéressant les jeunes dès leur scolarité au cinéma en tant que loisir et moyen de formation. Ce rendez-vous culturel qui coïncide avec les vacances d’hiver représente une bouffée d’oxygène, aussi bien pour le grand public que pour les fans qui auront l’occasion de renouer avec les salles obscures. Et permettra également aux amateurs de la pellicule de présenter leur œuvres, d’échanger entre eux leurs expériences. Un jury composé de trois cinéastes a été choisi pour départager les court-métrages en compétition. Il s’agit d’Ali Djebarra, Abdelhamid Titache et Mohamed Salah Mahfoudi. Par ailleurs et en marge de ces journées, la veuve du regretté El Hachemi Guerouabi, Mme Chahira, est présente au palais de la culture Mohamed-Boudiaf pour dédicacer l’ouvrage autobiographique intitulé «El Hachemi Guerouabi, le Jasmin, Roses et le Néant», édité par la maison casbah et le ministère de la culture. C’est un livre que le maître de la musique chaâbi avait lui-même commencé à écrire mais n’avez pas eu l’occasion de le terminer, a-t-elle affirmé précisant qu’elle a prit le soin de l’achever. «Le néant», un titre choisi par le maître et moi, j’ai voulu l’égayer un petit peu avec d’autres couleurs, à savoir ‘’Le Jasmin et les Roses’’», a-t-elle mis en exergue.

B. Guetmi