M. Bedoui au Conseil national des SMA : Â« FidÃ©litÃ© au serment des chouhada Â»

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a souligné, hier à Alger, le rôle des Scouts musulmans algériens (SMA) durant la guerre de Libération nationale, et pendant la période de construction et d’édification du pays.

La fidélité du mouvement des SMA au serment des chouhada est consacrée par la profondeur de ses liens enracinés dans notre parcours historique exceptionnel et singulier, a affirmé le ministre, à l’ouverture de la 31e session du Conseil national des SMA, en présence d’un nombre de ministres. M. Bedoui a également souligné que les SMA sont restés fidèles à la Déclaration du 1er Novembre 1954, estimant qu’ils sont la fierté de la nation algérienne et un exemple pour les générations montantes, «sous la direction éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui insiste en permanence sur la sauvegarde des valeurs civilisationnelles de la nation».

Dans le même contexte, le ministre a évoqué le parcours des SMA, «jalonné, a-t-il dit, de victoires et de réussites», rappelant, à ce propos, les héros et les martyrs parmi les jeunes SMA tombés au champ d’honneur depuis le déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale.

De son côté, le commandant général des SMA, Mohamed Bouallag, a évoqué les programmes de l’organisation scoute pour «promouvoir le rôle des SMA au niveau local à la lumière des défis de l’heure, à travers l’organisation de sessions de formation à travers les différentes régions du pays et de campagnes de sensibilisation, en vue de contribuer à la protection de la société contre tous les fléaux».

Lors de cette rencontre, une convention a été signée entre le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, et les SMA, pour renforcer «les valeurs nobles au sein de la société, à travers la sensibilisation de toutes les catégories de la société, notamment les jeunes, aux fléaux sociaux, et la diffusion des principes de solidarité sociale et de tolérance».

À cette occasion, un hommage a été rendu au Président de la République, pour son soutien et son appui aux SMA, pour l’intérêt qu’il porte à la jeunesse, en particulier, et pour tous ses efforts en faveur de la promotion de la paix et de la réconciliation nationale. (APS)