Tizi-Ouzou : CommÃ©moration du deuxiÃ¨me anniversaire de la mort dâ€™Ait Ahmed

Le Front des forces socialistes (FFS) a commémoré hier au village Ath Ahmed (Ain El-Hammam) le deuxième anniversaire de la mort de son président éternel, feu Hocine Aït Ahmed. Des membres de la famille du défunt et de la direction nationale du parti ainsi que de nombreux citoyens ont pris part à la cérémonie de recueillement sur la tombe du révolutionnaire. Après le dépôt de gerbes de fleurs sur sa tombe et la lecture de la Fatiha, le premier secrétaire national du FFS, Mohamed Hadj Jillani, a rendu un vibrant hommage à Hocine Aït Ahmed. « Le fondateur du FFS est notre repère et il reste toujours une référence incontournable dans le militantisme politique et le combat pour les droits de l’homme et la démocratie», a-t-il affirmé. Le premier secrétaire a également indiqué que cette halte commémorative est une occasion pour renouveler le contrat avec le projet d’Aït Ahmed pour une Algérie démocratique, unie et prospère. De son côté, le fils du défunt, Jugurtha, a remercié les présents. «Je suis heureux de voir cette foule nombreuse qui n’a toujours pas oublié les sacrifices de mon cher défunt père», a-t-il souligné. Quant à Ali Laskri, membre du présidium du FFS, et Youcef Aouchiche, P/APW de Tizi-Ouzou, ils ont réitéré la détermination des militants du parti à poursuivre le combat entamé par Aït Ahmed dès son jeune âge pour la libération du pays du joug colonial et pour les libertés, la démocratie et les droits de l’homme à l’indépendance. Le moudjahid et historien, Salah Mekacher, a exhorté les jeunes à reprendre le flambeau en s’inspirant du combat d’Aït Ahmed et son militantisme.

Pour l’orateur, Aït Ahmed a légué un message fort à la jeunesse algérienne, axé sur la défense de l’unité nationale qui a de tout temps constitué, pour lui, une ligne rouge. Les intervenants ont aussi renouvelé le serment donné au défunt de rester fidèle à son projet de construction d’un consensus national pour un changement pacifique et démocratique en Algérie. Les festivités commémoratives du deuxième anniversaire du fondateur du FFS se poursuivront à travers toutes les sections locales du parti à Tizi-Ouzou. Le 30 décembre prochain, un recueillement national à la mémoire du défunt sera organisé à Alger par la direction nationale du parti.

Bel. Adrar