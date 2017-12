MSP : Entente et union

La présidence tournante du Mouvement de la Société pour la Paix (MSP) est passée hier à Abderrezak Mokri, lors de la 10e session ordinaire du Conseil consultatif national du MSP, après cinq mois d'exercice par Abdelmadjid Menasra, a indiqué vendredi ce dernier. La session du Conseil consultatif national du MSP est ordinaire de par sa procédure légale, dans la première étape de la fusion, mais extraordinaire de par son contenu puisqu'elle verra la passation de la présidence du Mouvement par le président en exercice à M. Abderrezak Mokri, a précisé M. Menasra, ajoutant que cette passation, fluide et concertée, sera l'amorce de l'étape consensuelle. Soulignant l'importance de cette session, M. Menasra a indiqué que le Conseil consultatif national «est souverain dans ses décisions», rappelant que «ce sont les enfants du Mouvement qui ont construit cette Union et c'est eux qui poursuivent, avec conviction, son parachèvement» et exprimant le souhait que cette étape soit couronnée de succès. Il a indiqué que trois priorités ont été définies pour cette étape: le parachèvement et la réussite de la démarche de l'Union, qui constitue un processus stratégique et un acquis collectif dans ce contexte difficile, la réussite du mouvement dans les locales et la présence du MSP sur le double plan politique et parlementaire. (APS)