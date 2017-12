MOUVEMENT EL ISLAH : Â«Ã‰viter le blocage des AssemblÃ©esÂ»

Le président du mouvement El Islah, Fillali Ghouini, a proposé vendredi depuis Sétif la «création d’un haut conseil de l’éducation qui prendra en charge le dossier de l’éducation».

Animant une conférence au siège de sa formation politique, inscrite dans le cadre d’une série de conférences programmées dans les différentes wilayas, le président du mouvement El Islah a précisé que «le haut conseil de l’éducation préconisé sera chargé du dossier de l’éducation dans ses volets évaluation et amélioration», en réponse, a-t-il soutenu, «aux revendications de la communauté éducative» pour sortir le secteur de «toutes les diatribes politiques». M. Ghouini a également souligné que «ce haut conseil de l’éducation doit être permanent, composé de l’élite et de ceux ayant expérience et compétence dans le domaine». S’agissant des langues, le responsable politique a suggéré «l’obligation de l’enseignement de Tamazight», «l’allégement de l’enseignement des langues étrangères» et «la diversité dans l’enseignement des langues étrangères dans d’autres phases de scolarisation». M. Ghouini a évoqué au cours de cette rencontre les positions de sa formation politique s’agissant des événements sur le plan national, notamment le blocage dans certaines Assemblées populaires communales et de wilayas, issues des législatives du 23 novembre dernier, affirmant que les directives du parti aux militants d’El Islah étaient de «ne participer dans aucun blocage».

Le président du mouvement El Islah a également salué la position de l’Algérie en faveur de la cause palestinienne et son soutien indéfectible au peuple palestinien.

Le président du mouvement El Islah, Filali Ghouini, a appelé hier à Annaba les élus de son parti à éviter les pratiques qui conduisent au blocage dans les Assemblées locales élues. «Le blocage des Assemblées élues ne peut que freiner le processus de développement et contrarier les intérêts des citoyens, et constitue, de ce fait, une sorte de corruption politique», a considéré Ghouini, dans une conférence tenue au siège du parti avec les militants et cadres de son mouvement au lendemain des élections locales du 23 novembre dernier. Il a exhorté en outre la classe politique à assurer son rôle d’encadrement de la société et d’expression de ses préoccupations, regrettant «le déficit en communication» au sein même de cette classe politique. L’intervenant a considéré que le projet de loi de finances 2018 est porteur de «nouvelles pressions sur le citoyen et son pouvoir d’achat», et a préconisé une «révision» de l’impôt sur le revenu pour préserver «le pouvoir d’achat des familles algériennes». El Islah considère, selon son président, que la revendication d’officialisation de l’enseignement de tamazight est une «revendication raisonnable», mais cela exige, a-t-il ajouté, une préparation dans le cadre d’une structure habilitée pour le faire.

Il a réitéré à cette occasion la proposition de son parti de créer un «haut conseil de l’éducation», qui prendrait en charge tout ce qui a trait au système scolaire y compris l’enseignement de la langue tamazight. Ghouini a rappelé en outre le soutien de son parti à la Palestine avec pour capitale Al-Qods. (APS)