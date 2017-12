M. BelaÃ¯d Ã  propos des rÃ©formes socioÃ©conomiques : Â« Le changement dans les pratiques est un prÃ©alable Â»

Le président du Front El Moustakbal, Abdelaziz Belaïd, a appelé vendredi à Oran les militants et les adhérents de sa formation politique, à l’ancrage de «vraies» valeurs dans le parti.

«Le simple militant doit sentir qu’il a un pouvoir, une véritable place au sein de sa formation politique», a souligné M. Belaïd qui s’exprimait lors d’une rencontre avec les élus locaux et les adhérents de sa formation politique de la région Ouest du pays, en mettant en avant le rôle des élus locaux au sein des instances élues (Assemblées populaires communales et Assemblées populaires de wilaya) et au sein de son parti. Il a expliqué à ce propos que l’élu local «ne doit pas être un simple appendice de l’administration, mais un élu qui a son mot à dire dans la prise de décision et qui défend le programme de la formation politique à laquelle il est inféodé». M. Belaïd, qui a fait le point sur les dernières élections locales du 23 novembre dernier, s'est félicité des résultats obtenus par son parti, en terme de conquête d’espaces politiques malgré «les déperditions» des voix. Il a plaidé pour une pratique politique «saine», déplorant, au passage, un certain nombre de pratiques «qui ont dévoyé l’éthique politique, à savoir la transhumance politique d’un parti à un autre, l'achat et la vente des voix et la fraude». Le président du Front el Moustakabal a expliqué que ces pratiques, exercées par une certaine classe politique, ont contribué à fragiliser davantage nos institutions, «lesquelles ont failli dans bien des domaines», estimant que le peuple algérien est capable d’apporter un changement. Dressant un état «préoccupant» de la situation sociale et économique du pays, qui évolue, selon lui, sur fond de chômage et d'émigration clandestine, de mauvaise répartition des ressources et autres problèmes de gouvernance, M. Belaïd a estimé que sa formation politique « est capable d’apporter un changement». Le président du Front El Moustakbal, qui a écouté les préoccupations de ses élus locaux, notamment ceux d’El Hennaya, Tlemcen, Relizane et de certaines communes de Sidi Bel-Abbes, a appelé ses élus à intensifier les actions pour une «meilleure représentativité» du parti, en prévision de certains rendez-vous qui engagent le parti dans sa structuration et notamment son congrès, prévu l’été prochain.

Le président du parti du Front El Moustakbal a annoncé hier que le congrès national du parti qu’il dirige aura lieu en juin prochain. M. Abdelaziz Belaïd, qui s’exprimait depuis la wilaya de Ain Defla où il présidait une rencontre regroupant les élus locaux des wilayas de Aïn Defla et Chlef (P/APC, SG des APC, membres des APW), a souligné qu’ «en sus des volets ordinaires débattus en de pareilles circonstances, ce rendez-vous permettra de consolider les assises du parti, à travers l’émancipation des pratiques démocratiques».

M. Abdelaziz Belaïd s'est aussi félicité des résultats obtenus par son parti, en termes de conquête d’espaces politiques aux dernières élections locales du 23 novembre dernier. Aussi, il déclare que cette formation politique mérite, en fait, le sobriquet de « phénomène» que la presse lui a donné. Il s’adressera ensuite aux élus de son parti pour les appeler à « assumer pleinement leurs responsabilités et à être à l’écoute des préoccupations et doléances du citoyen». Et d’ajouter : « Occuper le poste de responsabilité n’est pas une fin en soi, car il est de votre devoir de recevoir les citoyens et de ne pas leur fermer la porte au nez». Faisant remarquer que la mission des élus n’est pas chose aisée, au regard notamment des chamboulements qu’a connus la société et qui ont débouché sur des comportements individualistes qui mettent l’aspect matériel au-dessus de toute considération, il soutient que « la moralisation de l’acte politique revêt une importance capitale» pour la formation politique qu’il dirige.

M. Abdelaziz Belaid, et tout en s’exprimant à propos de la mise en place de réformes sociales et économiques, notera que la réussite de ces réformes dépend aussi d’un « changement dans les pratiques et les mentalités». Clair, net et précis, le numéro un du parti du Front El Moustakbal a indiqué que la conquête du pouvoir est ce à quoi aspire sa formation. « Conquérir le pouvoir est une aspiration on ne peut plus légitime, mais à condition que cela se fasse dans la transparence et dans le respect des règles les plus élémentaires régissant les pratiques démocratiques», a-t-il également déclaré lors de cette rencontre.

Soraya Guemmouri