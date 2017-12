lutte contre les dangers dâ€™internet sur les enfants : Le MDN sâ€™implique

Depuis la médiatisation du nouveau danger qui guette les enfants sur Internet, à savoir, la propagation du jeu morbide de « la Baleine bleue », sur les réseaux sociaux, qui aurait causé le suicide de plusieurs jeunes et des traumatismes psychiques à d’autres, les associations de la société civile et les pouvoirs publics multiplient les actions de prévention et de sensibilisation afin de mettre en avant les dangers de cette application dangereuse, d’autant qu’elle est difficilement traçable.

Dernière en date, le ministère de la Défense nationale (MDN) qui vient de s’impliquer en envoyant des SMS aux citoyens, les invitant « à plus de vigilance et surveiller leurs enfants lorsqu’ils utilisent Internet »

Il faut savoir aussi que « la justice s’acquitte de sa mission dans la lutte contre la cybercriminalité, et l’Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication a ordonné, en coordination avec les parquets compétents, l’ouverture d’une enquête », a indiqué, pour sa part, le ministre de la Justice, garde des Sceaux , M. Tayeb Louh, lors de son passage à la Télévision algérienne.

Une campagne de sensibilisation ciblée sur les méfaits et les dangers de certains jeux et applications sur Internet a également été initiée par le service de protection des mineurs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), à travers les 48 wilayas du pays, en vue de les informer des risques potentiels que représente un type particulier de jeux proposés sur la toile ou les réseaux sociaux.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme est lui aussi monté au créneau, en lançant une campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre toutes les formes de violences à l’encontre des enfants, notamment la violence due à la mauvaise utilisation d’Internet et des nouvelles technologies d’information et de communication, indique mardi un communiqué de ce ministère.

Cette campagne d’une durée de 15 jours se déroulera du 17 au 21 décembre au niveau des établissements éducatifs, et du 22 au 28 du même mois au niveau des maisons de jeunes, des maisons de la culture, des bibliothèques publiques, des centres de formation professionnelle et des quartiers populaires, précise la même source.

Selon ce ministère, cette campagne vise à «sensibiliser les familles et les différents acteurs de la société à la nécessité de contrôler les moyens de divertissement, notamment ceux des nouvelles technologies d’information et de communication et à développer une stratégie pratique conforme aux défis contemporains, en donnant un contenu aux droits de l’enfant, à travers la coordination entre les différents experts et spécialistes».

Cette initiative sera réalisée par des équipes composées de psychologues des cellules de solidarité du secteur avec la contribution de ceux des secteurs de la justice, des affaires religieuses et des wakfs, de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de la culture, du secteur de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique, de la jeunesse et des sports, et de la communication.

Toutes les parties participant à la commémoration du 25e anniversaire de la ratification par l’Algérie de la Convention des droits de l’enfant ont insisté sur le rôle «crucial et fondamental» de la famille, première cellule de la société, dans la protection des enfants contre les fléaux sociaux, notamment les dangers liés à la mauvaise utilisation d’Internet, appelant à coordonner les efforts entre les intervenants dans le domaine de l’enfance au service des intérêts de l’enfant et de la protection de ses droits. Tous les secteurs concernés par l’enfance «s’acquittent de leur devoir» en matière de protection des enfants des dangers de l’utilisation de l’Internet, a affirmé, pour sa part, la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Chorfi, en marge de la cérémonie de commémoration.

Au cours de cette semaine, c’est le ministère de l’Education nationale qui a lancé sa propre campagne de sensibilisation, en élaborant une circulaire ministérielle pour sensibiliser les élèves aux dangers de l’usage abusif d’Internet, qui sera distribuée aux établissements éducatifs dans deux jours, a indiqué le chef de cabinet au ministère de l’Education nationale, Abdelouahab Guellil.

M. Guellil a précisé, à l’ouverture d’une conférence régionale des wilayas du Centre sur la formation dans le secteur de l’éducation, que «le ministère avait instruit l’ensemble des responsables des établissements d’éducation à travers le pays de donner des directives aux enseignants, de sensibiliser les élèves aux dangers de l’usage abusif d’Internet», et ce, suite aux répercussions dangereuses du jeu de «la Baleine bleue».

Mohamed Mendaci