commission nationale pour lâ€™Unesco : Mme Benghabrit plaide pour une contribution efficace

«La commission est appelée à contribuer, de manière plus efficace, à la réalisation des objectifs de l’Unesco, et ce dans le but bien compris d’assurer la participation active de la communauté intellectuelle de notre pays aux missions et activités de cette organisation onusienne», a indiqué hier la ministre de l’Éducation nationale.

Présidant la deuxième réunion de l’assemblée générale qui se tient, comme le stipule la réglementation, une fois par an, Mme Nouria Benghabrit a fait savoir que l’ensemble des activités éducatives ne pourront se réaliser qu’en associant des experts de haut niveau, régulièrement sollicités pour réfléchir aux grandes mutations sociales et pour prendre part aux différentes manifestations nationales relevant du domaine de compétence de l’Unesco.

La ministre a souligné que cette réunion se tient en vue d’adopter le règlement intérieur proposé par le comité exécutif, de veiller à la réalisation du programme national de la commission nationale, d’approuver les projets de programme et de budget que lui soumet le comité exécutif, d’informer de l’utilisation des crédits alloués, de se prononcer sur le rapport annuel d’activités élaboré par le comité exécutif, et d’émettre des propositions de prévision de dépenses de la commission nationale.

Evoquant la participation de l’Algérie à la 39e session de la conférence générale de l’UNESCO, qui a eu lieu en novembre dernier à Paris, la ministre a indiqué y avoir pris part avec une importante délégation composée de hauts cadres des secteurs de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la culture, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

Le programme de participation de l’Unesco constitue, d’après Mme Benghabrit, en sa qualité de présidente de la commission nationale pour l’éducation, la science et la culture, « un moyen de financer des activités nationales et sous-régionales des États membres ». Ainsi, la commission nationale a pu mettre en œuvre, cette année, après validation par les services compétents de l’Unesco, 4 projets au titre du programme 2016/2017. Ainsi, lors de ce forum, rappellera la ministre, sur « les Objectifs du développement durable (ODD) et le rôle de l’UNESCO dans le système multilatéral», l’Algérie à exprimé l’appui aux propositions du groupe africain tant au plan de la réforme de la gouvernance qu’à la mise en œuvre de l’objectivité 4 (ODD4-Education) et sa vive préoccupation devant la situation imposée à certaines minorités, allant jusqu’à porter atteinte au droit à la vie ainsi que les atteintes au patrimoine humain matériel et immatériel dans différentes parties du monde.



Un bilan insuffisant



Mme Benghabrit a, à ce propos, indiqué que l’Algérie a mis l’accent sur les nouveaux acquis constitutionnels de 2016, tels que la constitutionnalisation de tamazight, promue langue officielle, et la création d’une académie pour réunir les conditions de sa promotion et sa concrétisation à terme. Rappelant l’entretien qu’elle a eu avec Mme Audrey Azoulay, la nouvelle directrice générale de l’Unesco, la ministre a affirmé avoir partagé avec elle l’intérêt de l’Algérie pour les grandes valeurs de l’Unesco, notamment pour son action dans la promotion de la paix et du dialogue des cultures, ainsi que ses innombrables démarches pour la sauvegarde du patrimoine national matériel et immatériel.

La ministre a pris à titre d’exemple l’expérience algérienne, affirmant que les négociations avec les syndicats et les associations des parents d’élèves pour un nouveau consensus ont permis de contribuer à la mise en place d’un climat scolaire favorable aux apprentissages. Sur un autre plan, et dans le domaine de la biodiversité, la responsable a rappelé que la commission nationale, son comité Mab et la direction générale des forêts ont organisé au mois de mai dernier, en collaboration avec le Bureau régional de l’Unesco du Caire, la 9e réunion du Réseau arabe du programme sur «l’homme et la biosphère», à l’issue de laquelle l’Algérie à été élue à la présidence de ArabMab pour un mandat de deux années. En ce qui concerne l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALESCO), la ministre de l’Education a déploré le bilan des actions qu’elle a qualifié de «maigre». Néanmoins, celui-ci est appelé à un développement conséquent à l’avenir.



300 établissements inscrits dans le Réseau national algérien des écoles associées de l’Unesco



S’agissant du Réseau national algérien des écoles associées de l’Unesco, la ministre a rappelé que ce réseau est constitué de 300 établissements scolaires répartis sur les 50 directions de l’Education du pays. « Chaque direction a proposé 6 candidatures d’écoles associées de l’Unesco, 2 de chaque cycle d’enseignement : primaire, moyen et secondaire», a-t-elle dit, tout en ajoutant qu’il est attendu de ces écoles de donner une image valorisante de l’Ecole algérienne en particulier et du système éducatif en général.

L’intérêt principal de cette démarche, selon elle, est dabord de faire connaître et faire émerger les activités de ces écoles en tant qu’échantillon représentatif de la participation et l’intérêt porté par nos élèves et nos enseignants.

Elle a affirmé que toute les activités menées au sein de ces écoles sont appelées à être partagées, compte tenu des préoccupations mondiales relatives à la paix, aux droits de l’homme, à l’éducation, au développement durable, à la protection de l’environnement et au vivre ensemble.

Sarah A. Benali Cherif