Commentaire : Lâ€™intÃ©rÃªt national avant tout

Le recours au secteur privé national pour la réalisation de projets d’utilité publique relève d’un choix stratégique dicté par la conjoncture. L’État, dont les capacités de financement ont été fortement contractées, conséquence de l’amenuisement de ses épargnes, n’est plus en mesure d’assumer seul les charges conséquentes induites par les besoins du développement. L’option pour le partenariat public-privé, comme alternative aux ressources de l’État, est par conséquent imposée par la nature des défis économiques de l’heure. De ce fait, le partenariat public-privé, une joint-venture qui gagne du terrain depuis la crise financière de 2008, est une orientation qui répond à une situation exceptionnelle, et qui s’inscrit désormais dans la stratégie économique globale du pays. En définitive, si le recours à cette forme de partenariat sociétaire reste essentiellement motivé par la recherche d’autres gisements de financement non budgétaires pour des projets d’infrastructures, prioritaires et coûteux, il n’en demeure pas moins que le plus important consiste à asseoir les règles nécessaires pour un meilleur management des projets, et une plus grande performance dans la conduite des investissements. Aussi, en admettant, que le partenariat public-privé présente des avantages, au plan du financement, il reste que cette approche doit prendre en compte la nature des intérêts qui motivent l’engagement des deux parties, d’où l’importance d’une négociation équilibrée de ce partenariat et d’une répartition prédéfinie des rôles et des responsabilités, et surtout des objectifs à atteindre dans le cadre de cette association, entre le secteur public et le secteur privé. Les parties prenantes de cette charte, qui consacre cet engagement commun de fédérer les efforts et les moyens, doivent ainsi souscrire à des objectifs bien déterminés, dans le cadre d’une démarche participative, d’ailleurs consacrée dans le Pacte national économique et social de croissance. Un document signé en 2014 qui souligne l’importance des partenariats publics-privés dans la relance de l'économie nationale. Ce pacte, qui guide aujourd’hui les principes de la charte du PPP, fait valoir la nécessité, pour «tous les partenaires, d'unir leurs efforts, dans l’intérêt supérieur de la nation». Dans cet esprit, le Pacte national économique et social de croissance exhorte «les parties prenantes en vue d'établir des alliances de partenariat stratégique autour d'objectifs et d'actions visant à projeter le futur commun de la société dans le domaine économique et social». De ce point de vue, cette logique de partenariat pour le développement doit prendre «appui sur les engagements de tous les partenaires en faveur des objectifs d'une croissance durable et forte et d'une répartition équitable des fruits du développement». L’importance d’une telle démarche pour la conduite de la politique économique, dans cette étape précise et décisive, est expressément soulignée dans ce contrat moral qui lie les partenaires du dialogue économique et social. En effet, «les entreprises publiques et privées, sans distinction, sont au centre de toute politique de développement dont elles sont les bâtisseurs : elles sont nécessairement des partenaires incontournables dans toute action de mobilisation pour la croissance économique». Une ligne de conduite adoptée par le gouvernement et ses partenaires, au sein de la Tripartite, dans cette finalité qui consiste à unifier les efforts de l’ensemble des acteurs, les entreprises en première ligne, sans distinction de statuts, au service de la diversification de l’économie nationale, voire de l’intérêt national.

D. Akila