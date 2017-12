Signature de la Charte sur le Partenariat sociÃ©taire : Un acte Solidaire

Signataires de la Charte sur le Partenariat sociétaire, l’Union générale des travailleurs algériens et le Forum des chefs d’entreprise ont relevé l’importance particulière du partenariat public-privé dans la redynamisation de l’économie nationale.

Pour le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, la ratification de la Charte est à la fois une «concrétisation de l'expérience algérienne en matière de dialogue social» et un «socle solidaire entre le gouvernement, l'UGTA et le patronat, pour promouvoir et protéger la production nationale». M. Sidi Saïd indique que cet acte solidaire protège l’économie des effets néfastes de la mondialisation. Selon lui, le pacte «participera à faire émerger notre pays parmi les pays développés». Il a ajouté que ce document tripartite «consacre définitivement l'unicité de l'entreprise algérienne, quel que soit son statut juridique», et s’érige en «un instrument qui va mettre fin aux résidus dogmatiques à l'origine de cette montagne de préjugés qui ont retardé notre décollage économique». M. Sidi Saïd affirme qu’«il faut impérativement mettre au rebus cette chape de tabous, à travers un regard de gagnant, où il n’y a ni public ni privé, mais des acteurs algériens patriotes à même d’édifier une économie nationale de plus en plus forte et souveraine». Il a indiqué que la sécurité économique nationale est au «centre de nos préoccupations et de nos actions, pour assurer notre autonomie interne et renforcer la cohésion sociale».



Croissance réelle



L’objectif, poursuit Sidi Saïd, est d’inscrire l’économie dans une dynamique d’autonomie vis-à-vis de la dépendance des hydrocarbures et des importations. Cette conception de l’activité «nous mènera à entrer de plain-pied dans un développement économique national à forte croissance réelle».

Une action qui imposera la «mobilisation et la participation de tous les acteurs». Dans son intervention, Sidi Saïd soutient que le grand challenge des années à venir «nous porte sur la nécessité de nous diriger vers une base économique durable» et une économie qui «doit être assise sur une activité industrielle qui consacre la production nationale et la consommation citoyenne algérienne». Il est convaincu qu’une volonté ardente attelée à la conviction patriotique fera approfondir rapidement l’industrie nationale. Dans cette optique, le SG de l’Ugta relève la disponibilité des organisations patronales à participer à cette «reconstruction du tissu industriel national, à leur engagement à respecter les valeurs du Pacte économique et social de croissance».

Dans un environnement mondial marqué par de grands changements conduisant dans bien de cas à des déséquilibres, Sidi Saïd souligne qu’«il n’est pas question de tergiverser, de se lamenter, de vulgariser la sinistrose, mais d’agir avec une volonté de gagnant (…) Il faut que nous soyons animés par un caractère de vainqueur ; telle est notre détermination». Il estime qu’il est urgent de placer le redressement industriel sur une «trajectoire inaltérable qui sort notre pays du phénomène de l’importation, nous porte vers une autonomie globale et de nous propulser dans une dynamique de producteurs industrieux plaçant notre pays dans le concert des grandes nations industrielles». La culture du «produire national» et du «consommer national», ajoute Sidi Saïd, constitue un «défi majeur».



Jeunesse et diaspora : l’atout maître



De son côté, le président du FCE qualifie cette signature de «geste historique qui scelle notre engagement à renforcer le partenariat entre le gouvernement et les partenaires sociaux, mais surtout entre les entreprises privées et les entreprises publiques». Emboîtant le pas au SG de l’Ugta, Ali Haddad met en relief le caractère national de l’entreprise. «Il n’y a plus d’entreprises privées ni d’entreprises publiques, mais des entreprises nationales algériennes qui vont cimenter et renforcer le socle de l’économie de notre pays», précise-t-il. En dépit des «temps d’incertitudes», le FCE est investi d’une «grande responsabilité qui est de laisser aux générations futures, un pays socialement et politiquement stable, et économiquement prospère».

Dans sa communication, Haddad s’est dit «persuadé que nous avons amorcé une nouvelle phase dans le processus de transformation de l’économie nationale, qui nous permettra non seulement de propulser les entreprises algériennes au summum de leur compétitivité, mais aussi de contribuer à l’épanouissement de la population et à la préservation de la souveraineté économique du pays». Il estime que le moment est venu pour vivre une nouvelle ère, celle de l’entreprise, précisant que «nous militons pour l’émergence d’entreprises citoyennes et solidaires». Rappelant les propositions du FCE sur les réformes économiques à engager pour promouvoir la production nationale et développer les exportations, Ali Haddad souligne que l'élaboration de la cartographie des entreprises algériennes «contribuera certainement à approfondir le diagnostic et à apporter les meilleures solutions».

M. Haddad indique que la réussite du partenariat public-privé dépendra de la mobilisation et de la coordination des compétences», mettant en relief le rôle que peuvent jouer la jeunesse et la diaspora algériennes. «Le besoin de notre économie en matière de transfert de technologie, de savoir-faire et de management, nous commande d’aménager des conditions plus attractives pour les Algériens établis à l'étranger, qui souhaitent apporter leur contribution à l’édification nationale», enchaîne le patron du FCE.

Ce dernier précise que «la fracture numérique est telle qu'il nous faudra mettre les bouchées doubles pour rattraper le retard», prévient le président du FCE. «Plus que jamais nous devons prendre conscience collectivement que notre société est anesthésiée par la rente, et que nous avons le plus grand besoin d’un consensus national pour en sortir», ajoute-t-il.

Fouad Irnatene

PME publiques

Facilitation de l’ouverture du capital



«L'ouverture du capital des PME publiques sera facilitée», a affirmé hier le Premier ministre, Ahmed Ouyahia. En outre, a-t-il poursuivi, le gouvernement apportera son soutien à tout investissement nouveau associant des entreprises publiques avec des entreprises privées ou mixtes. Le Premier ministre a également avancé que «le gouvernement accueillera avec bienveillance toute disponibilité des entreprises locales à s'engager dans le financement, la réalisation et la gestion des infrastructures publiques, que l'État mettra en chantier». De surcroît, a-t-il ajouté, le gouvernement encouragera toute entreprise économique qui manifestera de l'intérêt pour «la concession de prestations de service public au niveau local». APS

après le gouvernement et l’UGTA

Sept organisations patronales ont paraphé le document



Les signataires de la Charte sont le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, pour le gouvernement, et le secrétaire général de l’UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd, ainsi que les organisations patronales signataires du Pacte national économique et social de croissance. Il s’agit de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), du Forum des chefs d'entreprise (FCE), de la Confédération nationale du patronat algérien (CNPA), de la Confédération des industriels et des producteurs algériens (CIPA), de la Confédération algérienne du patronat (CAP), de I’Union nationale des investisseurs (UNI) et de l'Association générale des entrepreneurs algériens (AGEA). Pour rappel, après la mise en place de la Tripartite en 1991, le gouvernement, l'UGTA et le patronat avaient signé, en février 2014, le Pacte national économique et social de croissance, avec comme objectifs, l'accélération du processus des réformes économiques, le développement industriel, l'amélioration du climat des affaires, la protection sociale et l'amélioration du pouvoir d'achat. (APS)