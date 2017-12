Signature de la Charte sur le Partenariat sociÃ©taire : SOUTENIR LA DYNAMIQUE DU DÃ‰VELOPPEMENT

l M. Ouyahia : « Toutes les commandes publiques réservées aux entreprises locales »

l L’autonomie des entreprises publiques économiques réaffirmée par le CPE.



Impulser une nouvelle dynamique à la production locale ; renforcer le partenariat public-privé et, par-dessus tout, permettre au développement économique de se maintenir ce sont là les quelques orientations du Premier ministre lors de son intervention aux travaux de la réunion de la Tripartite sur le Partenariat sociétaire, tenue hier au siège de la Centrale syndicale.

M. Ahmed Ouyahia sollicite d’emblée les entreprises nationales publiques et privées à «s’engager sans réserve dans la même bataille qui est aussi la leur, pour assurer leur survie face à une ouverture économique irréversible, dont seules nos difficultés financières actuelles nous autorisent à différer l’avènement». Il a aussi énuméré les facilitations qu’apportera le gouvernement pour mener à bon port cette démarche. Il est question de «faciliter l’ouverture du capital des petites et moyennes entreprises publiques, dans le cadre de la législation en vigueur». A ce sujet Ouyahia souligne que le Conseil des Participations de l’Etat «a réaffirmé l’autonomie des entreprises publiques économiques», sur lesquelles les administrations concernées exerceront une simple supervision. Cette question, annonce-t-il, sera approfondie bientôt lors d’une rencontre que le gouvernement tiendra avec les responsables des Groupes économiques publics. L’objectif, ajoute-t-il, est de soutenir la dynamique de développement et de diversification économiques, et pour maintenir aussi l'effort de préservation et de création des emplois. A cela s’ajoute le «soutien à tout investissement nouveau associant des entreprises publiques avec des entreprises privées ou mixtes». Dans son intervention, Ouyahia annonce également que le Président de la République émettra prochainement des orientions pour la promotion de la décentralisation économique.

Le Premier ministre précise que «l'Etat a des obligations envers l'entreprise publique, de par leur relation organique, en attendant le transfert à travers l'ouverture du capital et le partenariat, à l'exception des entreprises stratégiques, mais cela n'implique pas l'octroi d'avantages ou une différence de traitement par rapport à l'entreprise privée». Les entraves pouvant causer du retard au développement industriel seront levées.

A ce sujet, Ouyahia réitère l’impératif de hisser l'économie nationale au niveau des potentialités réelles du pays et à «construire une économie de marché à caractère social». Un défi dont la réalisation est tributaire de la valorisation du rôle de la jeunesse ainsi que de la communauté nationale établie à l'étranger.

Ouyahia rappelle les «difficultés financières sérieuses» générées par la chute des recettes des hydrocarbures induisant un déficit budgétaire significatif «ainsi que celui de la balance des paiements accompagné d’une érosion préoccupante des réserves de changes». Une situation, enchaîne M. Ouyahia, qui a mené le gouvernement à prendre des d’importantes mesures.



270 milliards de DA de créances réglées



Il a mentionné le fait que les emprunts contractés par le Trésor auprès de la Banque d’Algérie depuis l’amendement de la Loi sur la monnaie et le crédit, ont permis aux Services de l’Etat de «régler déjà près de 270 milliards de DA de créances détenues par des entreprises publiques, privées ou même étrangères à la suite de l’exécution de contrats publics». D’autres mesures ont trait aux situations «pendantes» avec les banques. Résultat : «Injection de plus de 1.000 milliards de DA de liquidités supplémentaires dans les banques publiques qui disposent ainsi de ressources significatives pour financer l’investissement dans le respect des règles en vigueur.»

S’agissant de la préservation des réserves de changes, le Premier ministre précise que la loi de finances pour 2018 sera «porteuse de mesures tarifaires de sauvegarde par le biais de taxes douanières et de taxes intérieures sur divers produits de consommation, auxquelles s’ajoutent, début 2018, la suspension temporaire administrative de l’importation de plusieurs produits fabriqués localement. Le Premier ministre revient sur les instructions réservant toutes les commandes publiques aux entreprises locales sauf en cas d’exception, citant l’exemple de la Sonatrach qui vient de confier des marchés pour plus de 400 millions de dollars à des entreprises algériennes alors que ces contrats étaient destinés à l’appel d’offres international.



Réalisation de 50 zones industrielles



Dans son intervention, Ouyahia annonce que le processus de réalisation de 50 zones industrielles «à été engagé à travers tout le pays sous la responsabilité directe des walis». Plusieurs de ces zones industrielles «seront livrées à la fin de l’année 2018, ce qui permettra d’offrir davantage de foncier industriel pour l’investissement».

A l’issue de cette rencontre, Ouyahia précise que la Charte pour le partenariat sociétaire constitue un saut qualificatif, et une réponse à certains discours politiques défaitistes qui ont voulu enterrer le développement économique national.

Enfin, M. Ouyahia réaffirme que le gouvernement «encouragera toute entreprise économique qui manifestera de l’intérêt pour la concession de prestations de service public au niveau local» et que l'Etat est déterminé à ne laisser aucune terre fertile inexploitée.

Fouad Irnatene



M. Ouyahia : « Tamazight victime d’une manœuvre démagogique »



A propos des évènements qu’ont vécus tout récemment la Kabylie, et les universités en particulier, le Premier ministre rejette en bloc les assertions selon lesquelles la langue amazighe serait marginalisée. «C’est une manœuvre démagogique, pour ne pas dire plus, au niveau du Parlement, à travers laquelle on a voulu semer l’anarchie en Kabylie», et d’ajouter : «Ceux qui prétendent que l’Etat a oublié tamazight veulent semer l’anarchie et emprunter d’autres chemins pour allumer un brasier en manipulant les habitants des wilayas de Bouira, Tizi Ouzou, et Bejaia», affirmant que ces semeurs de zizanie «ont menti à nos enfants», il précise que «l’Etat n’a jamais oublié tamazight». Il assure que cette langue est consacrée par la Constitution et s’appuie sur des chiffres pour préciser que tamazight est, entre autres, enseignée dans 38 wilayas, étudiée dans 7 universités (licence et LMD), et dispose de plus de 10 centres de recherche. F. I.



Programmes de réalisation d’infrastructures

Transparence des procédures

La Charte sur le partenariat sociétaire constitue un cadre visant la relance et la diversification de l’économie nationale, indique le document d'une quarantaine de pages. Elle définit essentiellement les dispositions générales du partenariat sociétaire, son champ d'application, les intervenants dans le processus de partenariat, les fondamentaux du protocole d'accord des projets de partenariat, les cas particuliers des opérations de fusion-absorption. Allant dans les détails, la Charte définit aussi les partenaires potentiels sociétaires, les formes de partenariat, le financement des opérations de partenariat et la transparence des procédures. La Charte précise que «malgré les difficultés financières conjoncturelles, notre pays est parvenu à préserver, grâce aux décisions et directives clairvoyantes du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, sa souveraineté économique», précisant que M. Bouteflika a inculqué le dialogue et la concertation comme forme de gouvernance, constituant le socle de la relation entre le gouvernement, l’UGTA et les partenaires économiques. Soucieux de préserver cet acquis et pour faire face aux enjeux et défis économiques les signataires s’engagent à travers cette Charte à promouvoir, développer et accompagner le partenariat, d’une part, entre les entreprises nationales publiques et privées dans le strict respect de la règle 66-34%, et d’autre part, entre celles-ci et les partenaires étrangers dans le strict respect de la règle 51-49%. Ils s’engagent également à promouvoir le Partenariat Public-Privé (PPP) autour des programmes de réalisation d’infrastructures de base autant pour leur financement que pour leur construction.



Une opportunité pour développer la compétitivité



A travers cette Charte, le gouvernement et ses partenaires économiques et sociaux, «solidaires et soucieux de préserver la stabilité du pays et la cohésion sociale» entendent promouvoir et protéger la production nationale et réduire les importations pour préserver les réserves de changes et assurer la satisfaction des besoins de l’entreprise nationale et des citoyens.

Il s’agit là d’une opportunité que les entreprises locales s’engagent à saisir pour développer leurs capacités et leur compétitivité afin de satisfaire la demande du marché national et d’aller à la conquête des marchés extérieurs, note le document.

La Charte constitue pour les opérateurs nationaux, publics et privés, un cadre de référence devant présider à la promotion, la négociation et la constitution des partenariats ainsi que de leur suivi, souligne-t-il. Par ailleurs, dans la perspective de la revitalisation du secteur public économique, le partenariat est vu comme un levier stratégique de modernisation et de développement des entreprises publiques et de développement et de diffusion des connaissances. Sa mise en œuvre permettra de conforter la stratégie de développement économique. Dans ce cadre, l’entreprise publique est encouragée à recourir au partenariat, lorsque cela contribue à ses objectifs stratégiques, et ce, aussi bien avec des partenaires résidents qu’avec des partenaires non résidents, souligne la même source.

En outre, la Charte a pour objectif de mettre à la disposition des différents intervenants publics, dans le processus de partenariat, un cadre de référence décrivant les différentes actions liées au pilotage et au suivi d’une opération de partenariat sociétaire.

Elle se fixe pour principal objectif de réduire les difficultés managériales et juridiques qui peuvent entourer le processus des partenariats, et réunir dans un seul document les dispositions et procédures y afférentes émises par le Conseil des Participations de l’Etat.

Elle explicite et clarifie également les responsabilités institutionnelles en matière de pilotage et de suivi des opérations de partenariat sociétaire.

Le partenariat visé par cette Charte peut se réaliser entre des entreprises publiques ou des établissements et organismes, EPIC notamment, d’une part et des tiers à capitaux non résidents et/ou à capitaux résidents, d’autre part.

Le partenariat peut prendre deux formes : les partenariats purement contractuels, avec ou sans personnalité morale, qui reposent sur un ou plusieurs contrat(s) de coopération et qui, de façon générale, sont relatifs soit à une opération donnée, soit à des activités accessoires des partenaires (recherches, transport, assurance, marketing, informatique...) et les partenariats axés sur la création d'une entité dans laquelle les partenaires ont une responsabilité limitée, illimitée, ou quasi illimitée, solidaire ou non.

La Charte concerne toutes les entreprises nationales publiques et privées, tous secteurs d’activités confondus, ainsi que les EPIC et autres organismes appartenant à l’Etat et les entités du secteur agricole.

Elle s’applique exclusivement aux opérations de création de co-entreprises, d’ouverture du capital social d’une entreprise publique (augmentation de capital et/ou cession d’actions ou de parts sociales), ainsi que de prises de participations dans des entreprises tierces existantes.

Elle exclut, par contre, les opérations de partenariat ne nécessitant pas des opérations sur le capital social, notamment, les partenariats purement commerciaux ou de prestations de service (distribution, sous-traitance industrielle...), ainsi que la création de groupements momentanés, sans capital social, en vue de participer conjointement à un projet. (APS)