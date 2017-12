Ã  lâ€™occasion de la fÃªte nationale du japon : Le prÃ©sident Bouteflika fÃ©licite lâ€™Empereur et le Premier ministre

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à l’empereur du Japon, Akihito, à l’occasion de la célébration de son anniversaire et de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son attachement au renforcement des relations bilatérales et de leur diversification dans l’intérêt mutuel des deux pays. «A l’occasion de la célébration de l’anniversaire de Votre Majesté et de la fête nationale du Japon, il m’est particulièrement agréable de vous exprimer, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos vives et sincères félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de prospérité continue pour le peuple japonais ami», écrit le Président Bouteflika dans son message. «En cette heureuse circonstance, il me plaît, également, de me féliciter de la qualité des liens d’amitié et de coopération dont nos deux pays viennent de célébrer le 55e anniversaire de leur établissement, le 28 novembre dernier», indique le Président de la République. «J’aimerais saisir cette opportunité pour réitérer à Votre Majesté mon attachement au renforcement de nos relations bilatérales et de leur diversification dans l’intérêt mutuel de l’Algérie et du Japon», conclut le Chef de l’Etat.



… et le Premier ministre



Le Président Bouteflika a aussi adressé un message de félicitations au Premier ministre japonais, Shinzo Abe, à l’occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a réitéré son «engagement entier pour le raffermissement des liens d’amitié et de coopération» entre l’Algérie et le Japon. «Il m’est agréable de m’associer à la célébration de la fête nationale de votre pays en vous adressant, au nom du peuple et du gouvernement algériens et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bien-être pour la nation du Japon ami», écrit le chef de l’Etat dans son message. «Il me plaît également, en cette heureuse circonstance, de saisir cette occasion pour vous réitérer mon engagement entier pour le raffermissement des liens d’amitié et de coopération liant l’Algérie et le Japon, qui viennent de célébrer, le 28 novembre, le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques». «Je demeure convaincu que la symbolique de cet anniversaire donnera de nouvelles impulsions à nos relations bilatérales, au bénéfice mutuel de nos deux peuples», conclut le Président de la République. (APS)