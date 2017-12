Personnels de lâ€™administration pÃ©nitentiaire : Festival national des sports Ã  Adrar

La sixième édition du Festival national des sports des personnels de l’administration pénitentiaire a été lancée, hier à Adrar, avec une forte participation des fonctionnaires et agents relevant des cours de justice des différentes wilayas du pays. «L’organisation de ce festival s’assigne comme objectif la consolidation des activités sportives en milieu des fonctionnaires et promouvoir leur prédisposition dans différentes spécialités sportives», a souligné le directeur général de l’administration pénitentiaire, Mokhtar Felioun, lors de la cérémonie du lancement, au niveau de la Place des Martyrs d’Adrar, de la course cycliste et du semi-marathon. M. Felioun qui a procédé, à cette occasion, à l’inauguration, au niveau du nouvel hôpital d’Adrar, d’un pavillon pour les malades de la population carcérale, s’est félicité de cet acquis qui, a-t-il dit, s’inscrit dans le cadre des mesures prises par la Direction générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) pour une meilleure prise en charge médicale des pensionnaires des établissements pénitentiaires conformément aux conventions internationales signées par l’Algérie. Le même responsable a remis, à l’occasion et en coordination avec le Croissant-Rouge algérien (CRA), des aides et cadeaux aux pensionnaires malades, avant de procéder à l’inauguration de huit logements de fonction, remettre les clefs aux bénéficiaires et inaugurer un célibatorium d’une capacité d’hébergement de 100 lits. Initiée sous l’égide du ministère de la Justice, cette manifestation sportive de deux jours, halte fixe dans la wilaya d’Adrar, prévoit l’organisation d’une course cycliste, d’un semi-marathon national, en sus de la 6e édition du championnat des sports équestres, ont indiqué les organisateurs.

Cette manifestation a donné lieu également à la mise sur pied, en coordination avec la Chambre d’artisanat et des métiers (CAM) et la Direction de l’environnement (DE), d’une exposition des produits de l’artisanat réalisés par les pensionnaires de l’établissement pénitentiaire, en sus de la mise en exergue d’une «expérience réussie» d’un pensionnaire libéré et réinséré ayant bénéficié d’un prêt pour la réalisation des activités agricoles.

Le festival a été mis à profit pour signer des conventions de partenariat avec les secteurs des forêts, de l’environnement, de la pêche et des ressources halieutiques, portant lancement des activités d’élevage aquacole après l’ensemencement de nouveaux bassins en alevins, en plus de la remise, par les services extérieurs chargés de la réinsertion sociale des détenus des chèques de financement au profit des personnes ayant purgé leurs peines. Une opération de plantation d’une surface de 20 hectares du milieu ouvert relevant de l’administration pénitentiaire, nord d’Adrar, en arbrisseaux de différentes essences sylvicoles, a également été menée à cette occasion avec la participation des acteurs associatifs et éléments des différents corps constitué de la wilaya d’Adrar.

L’organisation d’une opération de don de sang, de tournois sportifs en football, tennis de table, des exhibitions sportives et de défilés folkloriques au complexe sportif de la cité «140 logements» de la commune d’Adrar, figurent au programme de cette manifestation nationale, qui prévoit, au terme de ces activités, une randonnée touristique au profit des participants dans la wilaya déléguée de Timimoune. (APS)