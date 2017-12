REGARD : Pub dites-vous ?

La publicité «anarchique» devient de plus en plus envahissante, chez nous. Elle est même une autre forme de pollution, qui s’attaque carrément aux repères de nos villes.

Les labels d’ornement et d’esthétique ont pris, ces dernières années, un sacré coup, difficile, d’ailleurs, d’effacer leurs traces qui se répandent un peu partout, telle une tache d’huile.

En fait, on a beau nettoyer, restaurer, badigeonner les façades de bâtiments.

Le résultat est le même : l’horreur et la clochardisation orchestrées avancent, à grands pas. Des feuilles, des morceaux de papier, dans toutes leurs formes et en folie, couvrent nos murs, nos poteaux, nos véhicules et bien d’autres «trouvailles», transformés en supports pour offrir des services, vendre des terrains ou échanger un appartement.

Eh oui, la technologie, avec tout ce qu’elle possède, se fait toute petite.

Elle rase même les murs, face à ce nouveau tuyau officialisé, pour la très bonne cause.

Aujourd’hui, des annonceurs en herbe boudent les circuits habituels, au profit de la pub de proximité, voire le papier minuscule, bourré de fautes. Ce genre de «propagande» est, de nos jours, entré dans nos mœurs. Preuve en est, tous ces gens qui s’arrêtent pour décrypter la fameuse annonce, qui risquerait d’être intéressante, à plus d’un titre. En fait, l’on assiste à une véritable explosion de ces messages courts et concis et sans engagement, financier ou légal, dans les grandes villes. Il faut le dire aussi, des courtiers informels profitent pleinement de cette «astuce», très rentable et pas contraignante.

Ce phénomène, à vrai dire, a pris de l’ampleur, au point de donner une triste image de nos villes.

Les collectivités locales, semblent s’en laver les mains, face à cette pratique courante, de plus en plus banalisée. Pourtant, la réhabilitation et l’embellissement de la ville passent, aussi, par le respect de tous ses repères, y compris ceux qui paraissent minimes et insignifiants.

Samia D.