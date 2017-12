Oran : Un mort lors du relogement de 504 familles

Un jeune homme a péri sous les décombres suite à l’effondrement partiel d’un immeuble vétuste situé à la rue de Chlef, dans le vieux quartier Sidi El Houari, lors d’une opération de relogement de 504 familles, a-t-on appris de sources concordantes. Ce drame a fait 13 autres blessés légèrement atteints dont des responsables de l’administration et des services de sécurité qui intervenaient dans l’opération de relogement. Selon les mêmes sources, la plupart des blessés ont quitté l’hôpital après avoir reçu les soins nécessaires. Les services de la wilaya ont entamé jeudi matin la deuxième grande opération de distribution de logements devant bénéficier à 5.435 familles souscriptrices aux différents programmes de l’habitat lancés par l’Etat. Concernant le programme de logement public locatif, il est prévu la distribution de 1.571 unités dont 799 destinées aux habitants de la commune de Bir El Djir, et ce, dans le cadre d’un programme totalisant 1.250 logements construits au nouveau pôle urbain de Belgaïd. Ainsi, les 451 attributaires restants seront relogés au courant du premier trimestre de l’année 2018, a-t-on indiqué. Toujours dans le registre du logement social, il est question de reloger 772 familles occupant des habitations précaires menaçant ruine, réparties entre les deux secteurs urbains, Sidi El Houari et Sidi El Bachir. Cela concerne les familles ayant obtenu des décisions de préaffections. Dans la daïra de Béthioua, il est prévu la distribution de 93 logements sociaux (formule RHP) au profit des ménages habitant les bidonvilles dans la localité d’El Ararsa. S’agissant des autres formules, les services de la wilaya dévoilent la remise des clés de 1.500 logements Aadl aux souscripteurs du programme de 2013 et 446 unités formules Assure-Immo , à travers les communes des daïras d’Arzew et Gdyel et 729 logements participatifs aidés (LPA) au nouveau pôle urbain de Belgaïd et enfin 1.096 unités de type LPP (logements publics promotionnels) au site dit «Hayat Regency ».

Amel Saher