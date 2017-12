Bechar : 7 accidents de la route en un mois

Le bilan mensuel des activités de la sûreté de wilaya de Béchar, pour le mois de novembre, fait état de 7 accidents de la route, ayant entraîné des blessures à 9 personnes et dont les causes sont essentiellement dues, à 100%, au facteur humain, en raison du non-respect du code de la route. Un «stop» non respecté, une «priorité» non cédée, un changement de direction sans avertissement ou encore une perte de contrôle du véhicule, constituent la majeure partie les causes de ces accidents, alors que les services de la police routière ne cessent de sensibiliser tous les utilisateurs de la route à une plus grande précaution et à plus de vigilance ainsi qu’à un strict respect du code de la route, notamment en cette période hivernale, à l’origine de bien de désagréments pour la conduite, en plus de l’état actuel des routes, devenues pratiquement impraticables, en raison des énormes travaux que connaît la ville de Béchar. Ceux-ci restent également à leur entière disposition, par le biais des numéros verts, pour toute information ou demande d’intervention.