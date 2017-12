GhardaÃ¯a : 115 audioprothÃ¨ses distribuÃ©es

Cent quinze audioprothèses ont été distribuées aux personnes souffrant d’une perte auditive dans la wilaya de Ghardaïa, dans le cadre d’une opération de correction auditive, a appris samedi l’APS des responsables de l’association «En- Nour» de la localité d’El Ateuf (Ghardaïa). Initiée par l’association caritative «En-Nour» des personnes aux besoins spécifiques, en collaboration avec l’Office national d'appareillages et accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) d’Alger et la Caisse nationale des retraites (CNR) locale, cette opération, entamée jeudi dernier, a ciblé les personnes âgées dont 60 femmes et 40 hommes ainsi que 15 enfants souffrant d’un handicap auditif, dépistés au cours des consultations spécialisées chez des médecins ORL, a fait savoir le président de l’association, Abdellah Baba Ammi.

Encadrée par un staff médical composé de médecins spécialistes ORL de la CNAS, des audioprothésistes de l’ONAAPH d’Alger, cette action a touché principalement les personnes affiliées à la CNAS et les ayants droit, ainsi que des personnes retraitées et des démunis souffrant d’une déficience auditive dans les différentes localités de la wilaya.

«Ces personnes choisies sont soumises à un nouveau dépistage et à une prise d'empreintes pour la fabrication d’audioprothèses personnalisées épousant la forme du pavillon de l’oreille et répondant au degré de handicap de la personne», a expliqué un membre du staff médical. «L'audioprothésiste choisit et réalise la prothèse en fonction de l'objectif d'audition et le degré de handicap auditif de la personne», a expliqué Melle Dahbia Benamrouz, assistante sociale à la CNR locale, soulignant que «le port de cet appareil peut nécessiter des réglages pour obtenir une bonne écoute et une rééducation orthophonique, notamment lorsque la surdité a été de longue durée».

Cette action, qui a enregistré un impact bénéfique, recueillant de bonnes impressions parmi les bénéficiaires, particulièrement les retraités, constitue «un exemple réussi de la coordination entre les politiques des pouvoirs publics et les initiatives de solidarité de l’association, en vue de renforcer le rapprochement des services de l’Etat, notamment en matière de santé et de solidarité des populations de Ghardaïa», a indiqué le président de l’association.

Bahous, un sexagénaire, qui accompagnait son fils âgé d’une douzaine d’années souffrant d’un handicap auditif, suite à une maladie infectieuse mal soignée, a salué cette initiative qui a permis à son enfant de bénéficier gratuitement de deux audioprothèses pour entendre et pouvoir poursuivre ses études normalement. Cette initiative médicale est la troisième du genre organisée en 2017 par l’association, dédiée au dépistage et à la correction de déficiences auditives, outre la distribution de plus de 200 audioprothèses. (APS)