Planification familiale : Pour un dÃ©veloppement Ã©quilibrÃ©

En matière de développement, l’investissement dans la planification familiale contribue à créer l’équilibre entre la croissance démographique et la croissance économique et conduit, dans un contexte de faible fécondité, à encourager l’épargne et à créer des opportunités pour le développement économique et social durable, en investissant dans les domaines de la santé, la nutrition, l’éducation et la formation pour tirer pleinement profit du dividende démographique. C’est ce qui ressort de la rencontre-débat organisée hier à l’hôtel d’El Biar, Val d’Hydra, par l’Association algérienne pour la planification familiale (l’AAPF) avec les parlementaires.

Lors de cette conférence-débat sous le thème «les droits en santé sexuelle et reproductive et la nouvelle loi sanitaire», les membres de l’Association ont proposé plusieurs rajouts dans les différents articles de l’avant-projet de loi sur la santé, ayant une relation directe avec le domaine d’intervention de l’Association. Ainsi, Mme Chafia Boulfoul, membre de l’AAPF, a déclaré que dans le chapitre deux «obligations de l’état en matière de santé», l’article 13, qui stipule que l’Etat assure et organise la prévention, la protection et la promotion en matière de santé, doit être renforcé à la fin par la mention «et de traitement». Egalement, d’insister dans l’article 19, qui stipule que l’Etat protège et promeut le droit des citoyens à l’éducation en matière de santé, sur la mention «le droit à l’information». L’Association propose néanmoins la révision et/ ou l’enrichissement des articles 77, 78 et 80. Le président de l’Association, Ali Chaib, a tenu à préciser que «l’Association prend appui pour la formulation de ces propositions sur la base des textes internationaux et africains, déclarations, conventions et chartes internationales sur les droits fondamentaux des êtres humains signés et ou ratifiés par l’Algérie».

De son côté, la représentante du président de la Commission santé de l’Assemblée populaire nationale, la députée Houria Oulebsir, a indiqué que «la Commission a entendu plusieurs propositions de la part de l’Association, et les membres de la commission étaient attentifs et satisfaits de leurs recommandations». Mme Oulebsir a expliqué que «la Commission a reçu près de 30 membres activistes dans des associations et autres afin de prendre en considération leurs propositions».

Il a été rappelé que la charte de la Fédération internationale pour le planning familial (IPPF) sur les droits en matière de santé sexuelle et reproductive constitue la réponse de cette dernière au défi de définition de ces droits en termes de droits de la personne humaine. Elle repose sur 12 droits, notamment le droit de ne subir aucune discrimination dans le cadre de sa vie sexuelle et reproductive en raison de sa race, de son origine ethnique, de son sexe ou de son orientation sexuelle, de sa situation familiale, de son âge, de sa langue, de sa religion, de son opinion politique ou autre, de son origine nationale ou sociale, de sa fortune, etc.

Cela dit, toute personne a droit à la liberté de penser et de s’exprimer en ce qui concerne sa vie sexuelle et reproductive et d’être protégée contre toute utilisation d’interprétation restrictive des croyances, philosophies, coutumes et textes religieux comme moyens de restriction de cette liberté.

Egalement, toute personne a le droit d’être libre de jouir et d’avoir la maîtrise de sa vie sexuelle et reproductive et le devoir de respecter les droits des autres dans ce domaine et le droit de toute personne d’être protégée contre le mariage ou l’enfantement sans son plein consentement libre et informé. Il y a lieu de rappeler que le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière estime que d’ici 2030, année de la réalisation des Objectifs du développement durable (ODD), la population algérienne devrait passer de 41,7 millions d’habitants à plus de 51 millions. L’année 2016 a été marquée par une augmentation conséquente du volume des naissances vivantes, qui, pour la troisième année consécutive, a dépassé le seuil d’un million de naissances. Cette année a connu par contre une baisse du volume des décès et un fléchissement assez significatif du taux de mortalité infantile, mais également un recul relativement significatif du nombre de mariages contractés. Le secteur de la santé a convié le Comité national de Population (CNP) à revisiter la politique nationale de population et à réajuster ses objectifs, en visant un équilibre entre la croissance démographique et le développement économique et social du pays.

Wassila Benhamed