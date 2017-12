Accord Opep - non-Opep en novembre : Taux de conformitÃ© record Ã  122%

L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires ont atteint, en novembre, «le plus haut niveau de conformité» de 122%, avec leurs ajustements de production respectifs, a indiqué l’OPEP dans communiqué publié sur son site web. « Pour le mois de novembre, l’OPEP et les producteurs non membres de l’OPEP ont atteint un niveau impressionnant de conformité de 122%, après avoir enregistré des performances élevées au cours des derniers mois», a précisé le Comité ministériel conjoint de suivi de l’accord Opep -non Opep (JMMC), qui regroupe l’Algérie, le Koweït, le Venezuela, la Russie et Oman. Ceci, ajouté à l’amendement susmentionné de la déclaration de coopération, est «une démonstration sans équivoque de l’engagement indéfectible des pays participants à poursuivre leurs efforts en vue de rééquilibrer le marché et de le stabiliser durablement», selon le JMMC. Le Comité s’est déclaré «très satisfait des résultats et du niveau élevé de conformité avec les ajustements volontaires de la production, et a encouragé tous les pays participants à se conformer pleinement aux avantages tant pour les producteurs que pour les consommateurs». Pour rappel, le JMMC a été créé à la suite de la 171ème Conférence ministérielle de l’Opep de novembre 2016 et de la Déclaration de coopération faite lors de la réunion ministérielle conjointe Opep-non-Opep tenue en décembre 2016.

Lors de la réunion de décembre, onze (11) producteurs de pétrole non-Opep ont coopéré avec les 14 pays membres de l’Opep en vue de rééquilibrer le marché mondial du pétrole en baissant la production de 1,8 million de barils par jour. Cet accord est entré en vigueur le 1er janvier 2017 pour une durée de six mois. La deuxième réunion ministérielle conjointe OPEP- non OPEP, tenue le 25 mai 2017, a décidé de prolonger les ajustements volontaires de la production pour neuf mois à compter du 1er juillet 2017.

Lors de sa troisième réunion tenue à Vienne le 30 novembre 2017, les ministres des pays producteurs de l’OPEP-non OPEP ont convenu de prolonger jusqu’à la fin de 2018 leur plafonnement de production destiné à réduire les stocks mondiaux et à stabiliser le redressement des prix. Le JMMC est chargé de veiller à ce que ces objectifs soient réalisés grâce à la mise en œuvre des ajustements volontaires de la production de pétrole des pays Opep et non Opep.